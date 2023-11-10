Пожар в подземном переходе на ул. Мосина: угрозы для пешеходов сейчас нет

В настоящее время на месте проводятся работы по подготовке к ремонту.

В городской администрации прокомментировали пожар, который произошел в подземном переходе на пересечении ул. Советской и ул. Мосина в Туле. Там сообщили, что опасности для пешеходов нет, а образовавшийся на стенах и потолке нагар устранят в ближайшее время.

«В настоящее время в подземном пешеходном переходе на пересечении улиц Советской/Мосина проводятся подготовительные к ремонту мероприятия», — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы сообщали, что утром 10 ноября в Туле в подземном переходе на ул. Мосина случился пожар. По мнению рабочих, причиной мог стать только поджог, так как место, где это случилось, обесточено.