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Мошенники заставили туляка продать автомобиль и перевести им более 4 млн рублей
pexels.com

Мошенники заставили туляка продать автомобиль и перевести им более 4 млн рублей

Злоумышленники даже убедили 65-летнего мужчину продать автомобиль.

Туляки продолжают становиться жертвами мошеннических схем. Только за прошедшую неделю с жалобами на злоумышленников в органы обратились 56 жителей области.

В региональной прокуратуре рассказали об одном из таких случаев, произошедших в начале месяца. С 65-летним жителем Тулы по WhatsApp связались мошенники. Они представились работниками службы безопасности банка и УМВД России по Тульской области. Злоумышленники убедили мужчину оказать содействие в установлении лица, которое якобы пыталось оформить кредит на его имя. Полагая, что разговаривает с сотрудниками банка и полицейскими, потерпевший взял кредит. Полученные деньги перевел на «обновленный счет», названный злоумышленниками.

Потом преступники узнали, что у туляка есть автомобиль, и убедили продать его.

Мужчина, испуганный мошенниками, продал машину за бесценок, а вырученные деньги перевел на «обновленный счет». В итоге преступники нажились на сумму более 4 млн рублей.

Рассказав близким о произошедшем, мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

— По его обращению в правоохранительные органы возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Будьте внимательны, не дайте себя обмануть. Запоминайте и рассказывайте другим распространенные схемы мошенничества, — прокомментировали в пресс-службе облпрокуратуры.

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