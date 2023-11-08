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Назван средний размер ипотеки в Тульской области
Изображение от Freepik.

Назван средний размер ипотеки в Тульской области

В январе-сентябре 2023 года жители региона получили 13,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 47,6 млрд рублей.

Это на 66,4% больше по количеству и на 77,7% по сумме, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

В среднем на приобретение недвижимости граждане брали 3,6 млн рублей, а средний срок ипотеки вырос на полгода — до 25,5 лет. 

— Высокий спрос на ипотеку в последние месяцы был связан с заключением сделок по ранее одобренным заявкам и с ожиданием людей ужесточения условий по новым кредитам. После увеличения ключевой ставки до 15% некоторые банки начали пересматривать свои предложения по ипотеке. При этом в регионе продолжают действовать программы ипотечного кредитования с господдержкой, что несколько смягчает общий тренд на удорожание кредитования недвижимости, — отмечает заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин. 

С учетом действия госпрограмм средневзвешенная ставка по ипотеке продолжает снижаться, в сентябре она составила 8%. 

Совокупный банковский портфель ипотечных кредитов в Тульской области вырос на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг величины142 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности по всему ипотечному портфелю находится на низком уровне в районе 0,3%.

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