Назван средний размер ипотеки в Тульской области

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Это на 66,4% больше по количеству и на 77,7% по сумме, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

В среднем на приобретение недвижимости граждане брали 3,6 млн рублей, а средний срок ипотеки вырос на полгода — до 25,5 лет.

— Высокий спрос на ипотеку в последние месяцы был связан с заключением сделок по ранее одобренным заявкам и с ожиданием людей ужесточения условий по новым кредитам. После увеличения ключевой ставки до 15% некоторые банки начали пересматривать свои предложения по ипотеке. При этом в регионе продолжают действовать программы ипотечного кредитования с господдержкой, что несколько смягчает общий тренд на удорожание кредитования недвижимости, — отмечает заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

С учетом действия госпрограмм средневзвешенная ставка по ипотеке продолжает снижаться, в сентябре она составила 8%.

Совокупный банковский портфель ипотечных кредитов в Тульской области вырос на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг величины142 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности по всему ипотечному портфелю находится на низком уровне в районе 0,3%.