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Робот Макс поможет тулякам записаться к нотариусу

Робот Макс поможет тулякам записаться к нотариусу

Записаться с помощью искусственного интеллекта к нотариусу можно на Госуслугах.

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области опубликовало видеоинструкцию о том, как записаться к нотариусу через Госуслуги.

«Спросите про услугу робота Макса — наберите слово «нотариус» и откройте услугу «запись к нотариусу». Далее – регион, нужную услугу, специалиста, день и время. Там же можно загрузить документы. Подтверждение записи придёт в личный кабинет», – говорится в сообщении. 

Запись займёт всего несколько минут и позволит спланировать своё время. Подробная инструкция по применению – в нашем видео

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