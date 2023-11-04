Робот Макс поможет тулякам записаться к нотариусу

Записаться с помощью искусственного интеллекта к нотариусу можно на Госуслугах.

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области опубликовало видеоинструкцию о том, как записаться к нотариусу через Госуслуги.

«Спросите про услугу робота Макса — наберите слово «нотариус» и откройте услугу «запись к нотариусу». Далее – регион, нужную услугу, специалиста, день и время. Там же можно загрузить документы. Подтверждение записи придёт в личный кабинет», – говорится в сообщении.

Запись займёт всего несколько минут и позволит спланировать своё время. Подробная инструкция по применению – в нашем видео