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Погода 5 ноября: в Туле пасмурно и дождливо

Погода 5 ноября: в Туле пасмурно и дождливо

Местами порывы будут достигать 17 м/с.

В воскресенье В Тульской области сохранится облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь (до 0,5 мм осадков).

Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха +10…+15°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст. 

сегодня, в 09:00 +3
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