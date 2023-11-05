Погода 5 ноября: в Туле пасмурно и дождливо

В воскресенье В Тульской области сохранится облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь (до 0,5 мм осадков).
Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Температура воздуха +10…+15°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Местами порывы будут достигать 17 м/с.
В воскресенье В Тульской области сохранится облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь (до 0,5 мм осадков).
Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Температура воздуха +10…+15°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.