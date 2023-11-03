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Юридическая компания обманула 67 туляков. Полиция ищет других потерпевших
Фото из архива Myslo.

Юридическая компания обманула 67 туляков. Полиция ищет других потерпевших

Деятельность руководителей ООО «Юридическая компания Доверенные лица» расследуют в следственном управлении УМВД России по Туле.

Следствием установлено, что ООО «Юридическая компания Доверенные лица» с 1 января по 8 июля 2022 года под предлогом оказания юридических услуг заключали с гражданами договоры. Условия договоров они не выполнили, деньги не вернули. В результате 67 гражданам причинен материальный ущерб на суммы от 1,5 тысяч до 200 тысяч рублей.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В УМВД региона рекомендуют всем, кто пострадал от неправомерных действий сотрудников и руководителей ООО «Юридическая компания Доверенные лица», обратиться в отдел полиции по месту жительства. При себе нужно иметь документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Юридическая компания Доверенные лица» и причинение ущерба (договор и квитанции об оплате).

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