Тульским оборонщикам и учёным вручили премии им. С. И. Мосина

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

От лица губернатора Алексея Дюмина собравшихся поздравил его первый заместитель – председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев. Он отметил тесную взаимосвязь науки региона с промышленными предприятиями и необходимость укрепления традиций тульской инженерной школы.

– Премии стимулируют ученых на создание высокотехнологичной оборонной продукции, крайне востребованной в нынешних условиях. Благодаря профессионализму тульских инженеров и конструкторов увеличиваются поставки передовых образцов вооружения и военной техники по гособоронзаказу, вносится вклад в технологический суверенитет России, – сказал Вячеслав Федорищев.

Премии им. С. И. Мосина в области научно-технических исследований и разработок в интересах обороны и безопасности страны за 2022 год удостоен 81 человек. Среди лауреатов – учёные и представители 10 оборонных предприятий страны, в том числе тульского КБП им. Шипунова, «Туламашзавода», «ЦКБА», «Сплава» и «Тулаточмаша».

Премиями Тульской области в сфере науки и техники награждены пять работ. Авторские коллективы АО «АК «Туламашзавод», АО Центральное конструкторское бюро аппаратостроения и АО «НПО «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева» удостоены премии имени Б. С. Стечкина, АО ЦКБА присуждена премия имени Е. Н. Сабинина, а ТГПУ им. Л. Н. Толстого – премия имени К. Д. Ушинского.