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Виноваты листья: администрация назвала причины подтоплений на улицах Тулы
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Виноваты листья: администрация назвала причины подтоплений на улицах Тулы

Из-за обильных осадков на дорогах и тротуарах образовались глубоки и широкие лужи.

По поручению главы администрации Тулы Ильи Беспалова приняты превентивные меры – сформированы дополнительные бригады по ликвидации мест подтоплений, введён особый режим работы, организовано постоянное взаимодействие с ЕДДС.

В большинстве случаев причиной подтопления становится  естественный рельеф местности – в низинных участках скапливается дождевая вода. Ещё одна причина – засор ливнёвок ветками, опавшей листвой и прочим мусором, который приносят потоки воды.

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На улицах Тулы работают три бригады с двумя мотопомпами и шестью единицами техники. Уже прочищены ливневки на улицах Арсенальной, Ложевой, Степанова, Хворостухина, Тимирязева и других.

Пресс-служба городской администрации отмечает, что ливневая канализация находится в работоспособном состоянии, а мероприятия по её обслуживанию проводятся регулярно.

Ваша улица напоминает реку, а двор превратился в пруд? Присылайте фотографии сюда, мы их обязательно опубликуем!

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