Туляк пожаловался на затопленный переход напротив «Тулаточмаша»

Фото читателя.

К проходным, не промочив ноги, невозможно подойти.

В редакцию Myslo поступило обращение от работника «Тулаточмаша». После дождя напротив проходных в районе ул. Коминтерна собирается огромная лужа. Читатель приложил соответствующие фото.

– Асфальт вздувается. Губина ямы где-то 5-6 см. Это сейчас погода хорошая, а в осенних ботинках после дождя промочить ноги – обычное дело, – жалуется мужчина.

Он подчеркивает: пространство напротив проходных закончили ремонтировать к середине сентября.

За комментарием Myslo обратился в администрацию города.

– По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству в текущем году выполнены работы по асфальтированию межрельсового покрытия по ул. Коминтерна. Работы выполнялись в рамках содержания объектов улично-дорожной сети. Капремонт рельсошпальной решетки не проводился. Дождеприемные решетки отсутствуют в месте локального подтопления ливневыми водами, – рассказали в пресс-службе администрации Тулы.

Проблемный участок напротив проходных «Тулаточмаша» поставили на контроль. Его включат в план работ по капремонту трамвайного пути.