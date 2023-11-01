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В Туле ремонтируют подземный переход на ул. Каминского: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В Туле ремонтируют подземный переход на ул. Каминского: фоторепортаж

Работы проводят в рамках создания туристического кода города.

В Туле продолжается ремонт подземного перехода на ул. Каминского. Напомним, работы проводятся в рамках создания туристического кода города. Исторический центр будет выполнен в единой стилистике. Это касается новых указателей с навигацией, аншлагов, арт-объектов и туристско-информационных центров, нестационарных торговых объектов, лавочек и урн.

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Переход в итоге будет выглядеть так:

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Темой оформления станут герои тульской земли.

 

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Фотограф:
сегодня, в 16:32 0
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