  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области запустили завод по переработке семян конопли - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области запустили завод по переработке семян конопли
Фото правительства области

В Тульской области запустили завод по переработке семян конопли

По мощности данное предприятие – одно из крупнейших в Европе.

Компания «Макошь» открыла в экономической зоне «Узловая» крупнейшее в Европе предприятие по глубокой переработке семечки пищевой конопли. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Завод собирается перерабатывать 20 тыс. т семян в год. Предприятие на территории Узловой будет производить очищенные ядра конопли, конопляную муку, масло холодного отжима, водорастворимый концентрат конопляного белка, конопляную клетчатку, конопляный растительный напиток.

– Продукцию планируется использовать в кондитерских изделиях, топпингах, печенье, пряниках, мороженом, растительных напитках, батончиках, зерновом хлебе, соусах и при производстве протеина, – сообщил исполнительный директор компании «Макошь» Владимир Абарышев.

Инвестиции в проект составят 1 млрд руб. Около 90% оборудования – отечественного производства. Как отмечает источник, семена конопли тоже российские. Переработка 20 тыс. т — максимальная мощность, выход на этот уровень предполагается в трехлетний срок. Планируется экспорт переработанной продукции.

В Европе работают пять таких заводов. Самый крупный – в Эстонии. Он перерабатывает 5 тыс. т сырья ежегодно.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор:
сегодня, в 15:41 +1
Другие статьи по темам
Люди
Владимир Абарышев
Место
МакошьТульская областьОЭЗ УзловаяУзловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле ремонтируют подземный переход на ул. Каминского: фоторепортаж
В Туле ремонтируют подземный переход на ул. Каминского: фоторепортаж
На трассе М-4 «Дон» введут зимний скоростной режим
На трассе М-4 «Дон» введут зимний скоростной режим
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.