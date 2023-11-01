В Тульской области запустили завод по переработке семян конопли

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По мощности данное предприятие – одно из крупнейших в Европе.

Компания «Макошь» открыла в экономической зоне «Узловая» крупнейшее в Европе предприятие по глубокой переработке семечки пищевой конопли. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Завод собирается перерабатывать 20 тыс. т семян в год. Предприятие на территории Узловой будет производить очищенные ядра конопли, конопляную муку, масло холодного отжима, водорастворимый концентрат конопляного белка, конопляную клетчатку, конопляный растительный напиток.

– Продукцию планируется использовать в кондитерских изделиях, топпингах, печенье, пряниках, мороженом, растительных напитках, батончиках, зерновом хлебе, соусах и при производстве протеина, – сообщил исполнительный директор компании «Макошь» Владимир Абарышев.

Инвестиции в проект составят 1 млрд руб. Около 90% оборудования – отечественного производства. Как отмечает источник, семена конопли тоже российские. Переработка 20 тыс. т — максимальная мощность, выход на этот уровень предполагается в трехлетний срок. Планируется экспорт переработанной продукции.

В Европе работают пять таких заводов. Самый крупный – в Эстонии. Он перерабатывает 5 тыс. т сырья ежегодно.