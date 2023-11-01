На трассе М-4 «Дон» введут зимний скоростной режим

С 7 ноября в связи с переходом на зимний период эксплуатации дорог скоростной режим на М-11 «Нева» и М-4 «Дон» для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонн будет составлять 110 км/ч и 90 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

В частности, по участкам М-4 «Дон» со 170 по 193 км и с 296 по 322 км в Тульской области будет разрешено ехать с максимальной скоростью 90 км/ч.



Компания отмечает, что переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов при неблагоприятных погодных условиях. В апреле будущего года повышенный скоростной режим для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонн на участках будет восстановлен.