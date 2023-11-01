  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На трассе М-4 «Дон» введут зимний скоростной режим - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На трассе М-4 «Дон» введут зимний скоростной режим

На трассе М-4 «Дон» введут зимний скоростной режим

Максимальную скорость ограничат до 90 км/ч.

С 7 ноября в связи с переходом на зимний период эксплуатации дорог скоростной режим на М-11 «Нева» и М-4 «Дон» для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонн будет составлять 110 км/ч и 90 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

В частности, по участкам М-4 «Дон» со 170 по 193 км и с 296 по 322 км в Тульской области будет разрешено ехать с максимальной скоростью 90 км/ч.

photo_2023-11-01_10-27-39 (2).jpg

photo_2023-11-01_10-27-39.jpg
Компания отмечает, что переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов при неблагоприятных погодных условиях. В апреле будущего года повышенный скоростной режим для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонн на участках будет восстановлен.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф:
сегодня, в 15:37 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
скоростной режим

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области запустили завод по переработке семян конопли
В Тульской области запустили завод по переработке семян конопли
5 и 6 ноября на Павшинском мосту ограничат движение трамваев
5 и 6 ноября на Павшинском мосту ограничат движение трамваев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.