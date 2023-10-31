В Туле наградили участников Дельфийских игр

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Вручая награды, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что по поручению губернатора Алексея Дюмина оказывается серьезная поддержка развитию одаренных детей. В этом году открыт Центр «Созвездие» в Новомосковске, а с 2017 года работает Центр поддержки одаренных детей «Мастерская талантов» в Туле.

Для юных туляков проходят мастер-классы с ведущими специалистами культуры и искусства, более половины выпускников поступают в средние и высшие профессиональные учебные заведения страны. А тульский минкульт ежегодно проводит конкурс на соискание грантов для одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства.

– Благодаря поддержке Алексея Дюмина талантливые ребята со всей области могут стажироваться у выдающихся мастеров музыкального творчества, участвовать в творческих состязаниях различного уровня и получать материальную поддержку, – сказала Татьяна Рыбкина.

Дельфийские игры – крупнейшее в России соревнование в сфере искусств. В этом году они прошли в Саратовской области и объединили более 2500 человек из 80 субъектов России. В копилке тульской команды 11 наград: три золотые одна серебряная и одна бронзовая медали, шесть специальных дипломов. В Дельфийском рейтинге 2023 года туляки заняли 11 место.