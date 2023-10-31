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В Крапивне за 115,2 млн отреставрируют исторический дом Сабуровых
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В Крапивне за 115,2 млн отреставрируют исторический дом Сабуровых

Здание с мезонином датируется 1893 годом, оно принадлежало купцу Николаю Михайловичу Сабурову.

В Щекинском районе Тульской области к концу 2025 года отреставрируют исторический дом Сабуровых в селе Крапивна, сообщает RosTender.info. С 1989 года в этом здании располагается краеведческий музей.

Министерство культуры РФ определит подрядчика по итогам конкурса. Прием заявок открыт до 16 ноября. Государственный контракт заключат на 115,2 млн рублей из федерального бюджета.

Специалистам предстоит разработать рабочую документацию по сохранению и приспособлению здания к современному использованию. Затем компания приступит к реставрации памятника архитектуры по адресу улица Плехановская, 49/16.

Здание с мезонином датируется 1893 годом, оно принадлежало купцу Николаю Михайловичу Сабурову. В середине 1920-х дом был национализирован, здесь разместились редакция и типография газет «Ленинский путь» и «Коммунист», затем — детский дом. 
 

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