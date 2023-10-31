Три программы путешествий «Классной страны» в Тульской области прошли экспертизу

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Они направлены на знакомство детей с историей и культурой нашей многонациональной страны, жизнью и экономикой региона.

С 26 по 28 октября в Тульской области проходил контрольный выезд команды Всероссийской программы Агентства стратегических инициатив «Классная страна».

Из пяти программ путешествий «Классной страны» для очной апробации были отобраны три:

«Одоев — родина слонов, легенд и преданий» (трек «Культура»);

«Экосистема А. Т. Болотова: из XVIII века в XXI век» (трек «Экология»);

«Защитники Родины: будь крут — пройди маршрут» (трек «Спорт и ЗОЖ»).

Экспертизу ещё двух программ путешествий осуществят представители региональных органов власти, а затем подготовят заключение об апробации, которое будет направлено организатору Всероссийской программы.

— Дети хотят и стремятся путешествовать, для них это важная составляющая жизни. Мы видим это по нашим Контрольным выездам. Школьники порой незнакомы со всеми достопримечательными местами региона. Поэтому образовательные путешествия в рамках «Классной страны» становятся для них вдвойне приятным событием. Такие насыщенные информацией, эмоциями, активностями путешествия раскрывают потенциал детей, помогают им познакомиться друг с другом, научиться общаться и приобрести новые навыки. Но ребята не просто пассивные пользователи туристического продукта, созданного взрослыми, они сами активно работают над Программами путешествий и добавляют в них те локации и интерактив, которые бы хотели увидеть, попробовать и которые были бы им интересны и полезны. Таким образом, путешествия помогают детям получить знания и компетенции, необходимые для успешного обучения в школе или колледже. А еще они помогают сформировать у юных россиян гражданскую позицию, — рассказала руководитель Всероссийской программы «Классная страна» Анастасия Цыбулевская.

По мнению министра образования Тульской области Оксаны Осташко, туристические продукты, разработанные участниками программы «Классная страна» формируют культурную идентичность и патриотические ценности участников.

Как отметила заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Соломатина, по поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе ведётся активная работа по расширению перечня туристических предложений.

— Разработка маршрутов представителями молодежи обеспечит востребованность этих туристических продуктов у данной аудитории. В рамках программы школьники и студенты познакомятся с уникальными достопримечательностями Тульской области и выступят амбассадорами региона, продвигая его в своей среде», — считает Лариса Соломатина.

В ходе очной экспертизы программу путешествия проверили и оценили не только эксперты и методологи «Классной страны», имеющие большой опыт в разработке образовательных и туристических продуктов, но и непосредственные пользователи — учащиеся школ и колледжей.

Ребята приняли участие в занятиях, предваряющих путешествие, в рамках проектно-исследовательской деятельности выполнили задания, прошли по образовательно-туристическому маршруту и дали свои оценки туристическим продуктам.

Команда региона, включающая представителей органов власти, школ и колледжей, туристического бизнеса, объектов показа, а также учащихся школ под руководством методологов, экспертов и тренеров Школьной команды летом, в ходе Выездного экспертного десанта, подготовила концепции образовательных программ путешествий по пяти тематическим трекам с привязкой к школьным предметам: «Культура», «История и патриотизм», «Экология», «Наука», «Спорт и здоровый образ жизни». Сейчас маршруты прошли апробацию, получили комментарии экспертов и отправлены на доработку и упаковку, чтобы быть представленными в ноябре на очной защите в Москве.

Программы путешествий направлены на знакомство детей с историей и культурой нашей многонациональной страны, жизнью и экономикой региона.

Тульская область стала двенадцатым регионом, в котором прошел контрольный выезд «Классной страны» с апробацией программ путешествий.