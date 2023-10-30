В Туле пенсионер четыре дня блуждал по городу и погиб: минздрав прокомментировал трагедию

Выйти на след мужчины волонтёрам помогла сотрудница перинатального центра. К сожалению, было уже слишком поздно.

В региональном минздраве подтвердили, что мужчина обращался в учреждение: он назвал адрес дома и спросил, как туда пройти. При этом за помощью дедушка не обращался, дезориентированным не выглядел.

На следующий день администратор перинатального центра, которая общалась с Виктором Буздиным, увидела ориентировку в соцсетях и сразу же связалась с поисковиками. К сожалению, помощь прибыла слишком поздно – пенсионер скончался. Известно, что Виктор Сергеевич страдал деменцией

– Человек с таким заболеванием может вести себя уверенно и не просить о помощи. Нарушения памяти могут проявляться не сразу. Для определения диагноза «деменция» необходимо обследование у психиатра, а если он подтвержден — жизненно важна постоянная забота родственников, – отметил главный психиатр Тульской области, Заслуженны врач России Лев Лосев.

Занятия школы здоровья для родственников пациентов с деменцией проводятся каждый последний четверг месяца в диспансерном отделении психиатрической больницы по адресу: Тула, ул. Первомайская, д. 13, к. 20. Телефон для предварительной записи: 8(4872)77-49-86.