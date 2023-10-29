Пропавшего туляка нашли погибшим: четыре дня он ходил по городу и просил помощи

Два раза пенсионер с деменцией обращался в больницу, один – к таксисту.

29 октября тульский отряд «ЛизаАлерт» рассказал историю поисков пропавшего пенсионера с деменцией Виктора Буздина. Днем 22 октября 73-летний мужчина вышел погулять. С тех пор он не выходил на связь с родственниками. Полицейские и добровольцы искали его почти пять дней. В итоге мужчину нашли погибшим.

– У волонтеров есть поиски, которые оставляют отпечаток на всю жизнь. Этот случай стал таким, – пишут волонтеры.

Добровольцы подчеркивают, в те дни был ледяной дождь и сильный ветер.

Волонтеры отправились искать Виктора Буздина по городу в районе 22 часов вечера воскресенья после того, как вернулись с других поисков в лесополосе.

– Первая ночь не принесла результата. Плотно сотрудничали с полицией, просили отсмотреть все камеры в районе пропажи. 23 октября около 19:40 поступило первое свидетельство от медсестры перинатального центра, расположенного недалеко от дома пропавшего. В день пропажи, с 15:00 до 16:00, он заходил туда и просил помочь ему вернуться домой. Виктор Сергеевич абсолютно четко смог назвать свой адрес. Но возможно никто его не понял. Потому что дедушка страдал деменцией. Передали данные полиции, попросили отсмотреть камеры, чтобы понять направление движения. Наши экипажи второй день патрулировали улицы на автомобилях, а пешие осматривали «ловушки», проводили оклейку районов ориентировками и опрос. Отставали на сутки.



Трое суток волонтеры отсматривали видео с камер, рассылали ориентировки по области, прозванивали больницы. Никаких результатов. Люди продолжали искать дедушку днем и ночью, хотя надежды на счастливый исход таяли на глазах.

– По видео из перинатального центра узнали, что наш пропавший поймал машину. По номерам полиция установила владельца, опросила - оказалось, что, сев в машину, Виктор Сергеевич не смог назвать адрес дома и водитель высадил его на ближайшей остановке. Потом узнали, что он пришел на КПП областной больницы и попросил помощи, но ему там помочь не смогли.



Виктора Сергеевича начали искать в лесных массивах и СНТ. Поиски шли четвертые сутки. Поступило свидетельство, что дедушку видели в районе гипермаркета «Линия».

– Поехали отрабатывать свидетельство: пешие группы прочесали весь зеленый массив, поля, берега реки. Экипажи продолжали патрулировать, ориентировки – на каждом столбе. Заправки, магазины, все, что работает круглосуточно, – оповещены. На четвертый день результата нет. Поисковики заметно устали. После бессонных ночей ехали на работу. У всех есть семьи, но каждый день на поиск выезжало большое количество экипажей. Мы все верили, что могли вернуть Виктора Сергеевича домой.

На пятый день поиска следователи сообщили, что мужчину нашли мертвым.

– Я не знаю, был ли у нас шанс успеть в этом поиске. Знаю только то, что Виктору Сергеевичу, как минимум, трижды могли помочь в день пропажи. Страшная трагедия, которой можно было избежать, если бы люди были более внимательны к окружающим. Виктор Сергеевич всю свою жизнь проработал стоматологом и помог тысячам людей, но, к сожалению, никто из тысячи людей, находившихся рядом, не смог помочь ему! Выражаю искрение соболезнования родным и близким. Благодарю каждого соотрядника, мы боролись из всех сил и сделали все, что могли! Всего на поиске было пройдено 475,5 км. Из них 420,5 км патрулями на автомобилях, 55 км – пешими. Я призываю каждого быть внимательнее к окружающим!

Если вы встретили человека с деменцией, позвоните на номер 112 или на горячую линию «ЛизаАлерт» – 8(800)700-54-52.