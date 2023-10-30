В тульском кардиодиспансере провели зарядку для пожилых пациентов

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Инструктор по лечебной физкультуре Олеся Лукина включила в занятие элементы дыхательной гимнастики и нейрогимнастики для мозга.

Зарядка проводится трижды в неделю для пациентов старшего возраста, которые проходят реабилитацию после сердечно-сосудистых заболеваний. Тем, кто перенес инфаркт или операцию на сердце, рекомендован курс лечебной физкультуры. Кроме того, каждый пациент получил рекомендации по физическим нагрузкам, питанию и образу жизни.

Один из наиболее безопасных видов физической активности для пациентов кардиодиспансера — ходьба. 30-минутной прогулки в день достаточно для того, чтобы поддерживать тонус сердечно-сосудистой системы даже в старшем возрасте.

— Очень важно для хорошего самочувствия и поддержания себя в форме делать утреннюю зарядку, совершать мини-путешествия. Нужно повышать личную мотивацию на долголетие. И пусть у каждого будет полезное хобби — например, северная ходьба, — сказала врач по медицинской профилактике кардиодиспансера Ольга Попкова.

Большую роль играет и профилактика. Более 200 тысяч пожилых жителей Тульской области прошли плановую диспансеризацию. Она позволяет вовремя выявить отклонения в здоровье, скорректировать ранее назначенное лечение. Региональный минздрав отмечает, что даже при хронических заболеваниях, регулярно обследуясь у врача, можно сохранить качество жизни на высоком уровне.

Профилактическая работа сегодня охватывает 65% возрастных жителей области. По поручению губернатора Алексея Дюмина с 2021 года в регионе действует проект «Тульское долголетие», направленный на улучшение качества жизни старшего поколения. Пожилые люди укрепляют здоровье, занимаются лечебной физкультурой, северной ходьбой, фитнесом, аквааэробикой и другими направлениями спорта.