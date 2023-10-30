Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды сотрудникам компании «Полипласт Новомосковск»

27 октября в колонном зале Дома Дворянского собрания состоялась торжественная церемония, посвященная 20-летнему юбилею со дня основания компании «Полипласт Новомосковск». В ней приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель совета директоров Группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов, генеральный директор «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалев, члены регионального правительства, почетные гости, сотрудники компании.

В приветственной речи глава региона отметил значительный вклад, который предприятие на протяжении двух десятилетий вносит в отечественную химическую отрасль, продолжая традиции школы советских химиков и внедряя лучшие практики и передовые технологии.

– Несмотря на все сложности и препятствия, которые сегодня преодолевает наша промышленность, вы реализуете высокотехнологичные инвестиционные проекты по выпуску самой современной продукции для различных отраслей. Наращивая производственные мощности, выполняете задачи по импортозамещению. Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом. Продолжаете поэтапно реализовывать свои планы. А правительство Тульской области будет и впредь всесторонне поддерживать компанию. Хочу поблагодарить всех сотрудников предприятия за большую работу. Ваш коллектив – один из драйверов развития химической промышленности России, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона также поблагодарил руководство компании в лице Александра Шамсутдинова и Александра Ковалева за вклад в развитие профессионального, детского спорта в регионе и популяризацию здорового образа жизни. Компания вносит существенный вклад в общественное благосостояние, реализуя многочисленные социально значимые проекты. Помимо развития спорта, это защита окружающей среды, поддержка образовательных учреждений, волонтерство и другие.

За трудовые заслуги Губернатор вручил сотрудникам компании государственные, ведомственные и региональные награды: Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетную грамоту Президента РФ, Благодарности Президента, Благодарственные письма Президента, медаль Минпромторга РФ «Трудовая доблесть», Почетные грамоты Минпромторга РФ, Медали «Трудовая доблесть» III степени, Почётные грамоты губернатора Тульской области.

За большой вклад в развитие химической промышленности и достигнутые трудовые успехи Благодарность Президента РФ была объявлена коллективу «Полипласт Новомосковск». Награду Алексей Дюмин вручил генеральному директору предприятия Александру Ковалеву.

– Позвольте выразить Вам, Алексей Геннадьевич, слова благодарности за ту поддержку, которую Вы оказываете развитию промышленности в регионе, нашему предприятию. Это дает нам уверенность делать смелые шаги в развитии компании, которые приносят свои результаты и двигают дальше промышленность. Большое вам человеческое спасибо от всего трудового коллектива. Мы чувствуем и видим Вашу поддержку, и она для нас дорогого стоит. Мы признательны за высокую оценку нашей работы. Коллектив предприятия готов и дальше трудиться на благо страны, региона и жителей, – отметил Александр Ковалев.

Сегодня компания создает высокотехнологичную продукцию, востребованную как на российском, так и на зарубежном рынках. Как признание заслуг предприятия – недавняя победа компании во Всероссийском конкурсе «Экспортёр года» – 1 место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» (крупный бизнес). Промышленный прорыв компании начинается с инвестиций в науку, которые не ограничиваются развитием Группы компаний. Это стратегия, планомерная реализация которой направлена на развитие химической отрасли страны в целом, а значит и российской экономики. Компания входит в перечень системообразующих предприятий РФ.

– В отношении компании «Полипласт» без малейшего преувеличения можно сказать, что это наукоемкая инновационная компания. Я успел поработать и в советском НИИ, и в частных компаниях, включая иностранные. Мне есть с чем сравнивать. По уровню приборного оснащения наших лабораторий мы мало в чем уступаем самым известным транснациональным компаниям. И, главное, у нас подобрался коллектив специалистов, который знает, для решения каких задач нужен каждый прибор, специалисты, которые знают, как создавать нестандартные новые продукты с уникальными свойствами. И как результат, продукция «Полипласт» не только уверенно потеснила иностранные компании на отечественном рынке, но и успешно конкурирует с ними за рубежом, - отмечает Анатолий Вовк.

Из рук губернатора он получил Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Доктор технических наук, заместитель генерального директора по науке в «Научно-исследовательском институте современных материалов и технологий» трудится в химической отрасли 40 лет, почти половину из которых — в «Полипласт Новомосковск». Анатолий Вовк - автор множества патентов, которые легли в основу более двухсот уникальных продуктов, выпускаемых на предприятии.

Научные разработки компании воплощают в жизнь на производстве. Чтобы оно было успешным, специалисты отслеживают расходные нормы, технологический режим, снижают издержки. Ольга Трухан трудится на заводе с самого открытия, уже 20 лет. Начинала аппаратчиком, сейчас – инженер-технолог.

– Трудно сопоставить 20-летний возраст предприятия и масштабы его роста: от мерников до современных автоматических систем, от небольших сушильных агрегатов до сушильных комплексов, новых производств, технологий, продуктов. Достойная заработная плата, социальный пакет гарантий, коллективный договор, карьерный рост, атмосфера заботы о человеке труда сделала работу на нашем предприятии престижной, - поделилась Ольга Трухан.

Развитие человеческого капитала - в приоритете у руководства компании. На предприятии действуют расширенные социальные пакеты для сотрудников. Передовикам и ветеранам выделяют бесплатные путевки в санатории. Для молодых специалистов в компании созданы все условия для профессионального развития и карьерного роста. Им предоставляются высокотехнологичные рабочие места, лаборатории комплектуются современным оборудованием, налажена практика наставничества.

– В настоящее время трудно представить себе компанию, создающую более благоприятные условия для роста молодых кадров, чем «Полипласт». На протяжении многих лет в холдинге трудятся специалисты-химики со всей страны, повышая свой профессиональный уровень, работая на современном высокотехнологичном оборудовании, в укомплектованных по последнему слову техники лабораториях. Собственная научная база и практика наставничества способствует активному росту молодых кадров. Компания «Полипласт» заботливо относится к своим сотрудникам, стабильно предоставляя достойные условия для работы и жизни, - отмечает Денис Усольцев, еще один награжденный.

Мастеру смены компании «Полипласт Новомосковск» губернатор вручил Медаль «Трудовая доблесть». Денис работает на предприятии уже 11 лет. За это время проявил себя как грамотный и ответственный специалист. В 2020 году он участвовал в реконструкции производства и внес предложение по совершенствованию технологической схемы.

СПРАВКА MYSLO

«Полипласт Новомосковск» сегодня - это флагманский завод холдинга «Полипласт» - крупнейшего производителя высокотехнологичной химической продукции для различных отраслей промышленности.

Предприятие было образовано в 2003 году. С этого момента началось непрерывное движение вперед и развитие.

«Полипласт» входит в перечень системообразующих предприятий РФ.

В этом году «Полипласт» одержал победу во Всероссийском конкурсе "Экспортер года" - 1 место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности. Крупный бизнес».

Помимо развития наукоемкого производства, «Полипласт» вносит весомый вклад в общественное благосостояние, реализуя многочисленные социально значимые проекты.

Системные инвестиции в развитие спорта – один из важнейших приоритетов компании. «Полипласт Новомосковск» - генеральный спонсор хоккейного клуба «Академия хоккея имени Б. П. Михайлова». «АКМ» сегодня это более 1200 хоккеистов, команды Всероссийской, Молодежной, Следж-хоккейной лиг, школа с полной линейкой возрастов и развитой сетью филиалов. Команды структуры АКМ принимают участие в различных всероссийских турнирах и чемпионатах.

Являясь социальным партнером Федерации Хоккея Тульской области, компанией «Полипласт» при поддержке губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина и правительства региона была разработана, утверждена и реализована «Программа развития хоккея в регионе». В начале пути развития хоккея в регионе этим видом спорта занималось около 1600 человек. На сегодняшний день количество увлекающихся хоккеем составляет порядка 10 000 спортсменов.