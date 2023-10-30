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Как будут работать больницы в Тульской области на предстоящих выходных

Как будут работать больницы в Тульской области на предстоящих выходных

Рассказываем, куда и как обращаться в случаях экстренного недомогания.

В субботу в России отмечают День народного единства. Поскольку праздник выпадает на выходной, то официально нерабочим днем станет понедельник, 6 ноября. Как будут работать медучреждения области рассказали в региональном минздраве.

Поликлиники

4 и 5 ноября с 9:00 до 15:00, 6 ноября с 8:00 до 18:00 во всех поликлиниках дежурит врач. Будет работать кабинет неотложной помощи, прививочный кабинет. Туляки смогут сделать экспресс-тестирование или забор мазка для ПЦР на коронавирус. Будут выезжать на дом, проводить флюорографию, делать рентген.

 

Уточнить информацию о режиме работы своей поликлиники можно по телефону медучреждения. Телефоны и адреса сайтов размещены на портале минздрава в разделе «Сервисы».

 

С 7 ноября поликлиники работают в обычном режиме.

Прививочные пункты

Пункты вакцинации в поликлиниках будут работать по графику медучреждений. Записаться на прививку можно в регистратуре, на портале «Госуслуги» и сайте «Доктор 71».

Тула

Прививочный пункт и пункт диспансеризации в ТЦ «Гостиный двор» продолжит работу в ежедневном режиме, с 14:00 до 19:00. Пункт вакцинации и диспансеризации в МФЦ «Мои документы» на ул. Демонстрации, 26Б будет работать ежедневно с 11:00 до 19:00.

4 и 5 ноября можно будет сделать прививку от гриппа в передвижном пункте рядом с ТРЦ «МАКСИ» с 10:00 до 16:00.

Травмпункты

Взрослые травмпункты в Тульской больнице скорой медицинской помощи на ул. Первомайская, д. 13 и в Городской больнице №11 на ул. Чаплыгина, 13, детский травмпункт в детской областной больнице на ул. Бондаренко, 39 продолжат круглосуточную работу.

Скорая помощь

В экстренных случаях необходимо обращаться в скорую медицинскую помощь по телефонам 103 или 112.

Специализированные медучреждения

График работы амбулаторно-поликлинического отделения областного онкодиспансера: 4 ноября с 8:00 до 14:00. График работы клинико-диагностического центра областной больницы: 6 ноября с 9:00 до 15:00 (выборочные специалисты).

Стоматологическая помощь

Тульская областная стоматологическая поликлиника и ее филиалы, в том числе центр детской стоматологии и ортодонтии, 4 и 5 ноября будут оказывать неотложную стоматологическую помощь в соответствии с графиком, размещенным на сайте поликлиники. 6 ноября пациентов все филиалы будут принимать пациентов с 9:00 до 15:00.

С 4 по 6 ноября с 15:00 до 9:00 следующего дня дети и взрослые могут обратиться за неотложной стоматологической помощью в Городскую больницу №7 г. Тулы по адресу: Тимирязева, 97Б.

Горячая линия минздрава и контактные центры поликлиник

Горячая линия минздрава 8-800-4444-003 и +7 (4872) 79-01-03 будет работать в штатном режиме – ежедневно с 8:00 до 20:00.

Центр записи на прием к врачу (телефоны 8 (800) 450-33-03, +7 (4872) 33-83-77) и контактные центры поликлиник 4, 5 и 6 ноября работают с 9:00 до 18:00.

Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно.

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