Туляков предупреждают о возможном падении наледи с Басовской телевышки

Фото из архива Myslo.

В связи с наступлением холодов Тульский телецентр предупреждает жителей о возможном падении снега и льда с антенно-мачтовых сооружений, расположенных на улице Скуратовской.

Телевышка покрывается инеем и льдом при минусовых температурах. При определенных условиях (повышение температуры, усиление ветра) возможно падение льда с высоты.

Пешеходам при передвижение вблизи территории телецентра следует находиться только под защитной сеткой. Водителям автомобилей необходимо быть предельно внимательными и осторожными при движении по улице Скуратовской. По возможности следует выбирать пути объезда и обхода.