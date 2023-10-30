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Туляков предупреждают о возможном падении наледи с Басовской телевышки
Фото из архива Myslo.

Туляков предупреждают о возможном падении наледи с Басовской телевышки

Будьте внимательны.

В связи с наступлением холодов Тульский телецентр предупреждает жителей о возможном падении снега и льда с антенно-мачтовых сооружений, расположенных на улице Скуратовской.

Телевышка покрывается инеем и льдом при минусовых температурах. При определенных условиях (повышение температуры, усиление ветра) возможно падение льда с высоты.

Пешеходам при передвижение вблизи территории телецентра следует находиться только под защитной сеткой. Водителям автомобилей необходимо быть предельно внимательными и осторожными при движении по улице Скуратовской. По возможности следует выбирать пути объезда и обхода.

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