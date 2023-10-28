С заботой о бойцах и их семьях — Тульская область образцово поддерживает участников СВО

Как рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Антон Перевозчиков, пропускная способность пункта отбора 30-40 человек. В настоящее время он практически ежедневно загружен на 100%.

Востребованы все специальности. Например — водители категории B, С, D, операторы, механики, механики-водители, командиры боевых машин, операторы ПТУР, операторы беспилотных летательных аппаратов. В последнем случае предпочтение отдается молодым людям с техническим образованием и развитой моторикой. Обучение их тонкостям управления занимает месяц.

Антон Перевозчиков, начальник пункта отбора на военную службу по контракту:

Антон Перевозчиков — Многие граждане хотят быть штурмовиками - людьми, которые идут вперед и освобождают территории. Им идет значительная денежная доплата. Плюс, они не постоянно сидят в окопе, или обороне, а привлекаются к определенным действиям. После их выполнения они уходят обратно на отдых, доподготовку и восстановление сил.

Также Антон Перевозчиков рассказал, что молодые люди, которые были призваны на «срочку», например этой осенью, могут выбрать год службы по контракту, с соответствующими льготами и выплатами.

Начальник отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки министерства труда и социальной защиты Тульской области Виктория Балашова, уточнила, что в данный момент в регионе есть 51 мера соцподдержки семей участников СВО. Из них 29 — финансового характера и 22 — нематериальные в виде бесплатной социальной, юридической, психологической помощи, пригласительных билетов на различные мероприятия, подарков.

При заключении контракта на срок более года, помимо 195 тысяч рублей от Министерства обороны, Тульская область платит еще 100 тысяч. Деньги начисляются «автоматически», поэтому для их получения обращаться никуда не нужно.

Также Виктория Балашова рассказала, что для членов семей участников СВО предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки. Это единовременная выплата 10 тысяч рублей на каждого ребенка, первоочередные места в детских садах, освобождение от платы за детский сад, бесплатное горячее питание для школьников и студентов, 30 тысяч рублей для детей впервые поступивших в ВУЗы.

Помимо этого предоставляется льготное транспортное обслуживание, бесплатные билеты для посещения мероприятий культуры и спорта, компенсация оплаты за капитальный ремонт (не более 50% оплаты). Все участники СВО и члены их семей могут воспользоваться мерой поддержки по догазификации домовладения - полная компенсации всех расходов, в том числе на покупку газового оборудования

Для членов семей участников специальной военной операции предусмотрена бесплатная юридическая помощь, в том числе по кредитным каникулам, освобождение от кредитов. Предусмотрена бесплатная психологическая помощь, консультирование и содействие в оформлении мер социальной поддержки, получения волонтерской помощи, помощи в быту, социального обслуживания, срочных социальных услуг, помощи в трудоустройстве.

Участникам специальной военной операции и членам их семьи выдается карта «Забота», которая позволяет получать скидки на товары у более 900 организаций- партнеров данного проекта.

Виктория Балашова, начальник отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки министерства труда и социальной защиты Тульской области:

Виктория Балашова — Следует отметить, что все участники СВО приобретут статус ветерана боевых действий и право на получение мер поддержки в соответствии с этим льготным статусом. Это компенсация в размере 50% платы за содержание жилья, за найм жилья, компенсации платы за капитальный ремонт.

Ветераны боевых действий и члены их семей отдыхают по бесплатным путевкам в санаториях Краснодарского края и Крыма. В соответствии с региональным законодательством ветераны боевых действий, в зависимости от дохода семьи, ежегодно получают денежную выплату в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Также предусмотрена ежемесячная выплата по линии социального фонда России.

Для участников СВО и их семей есть «Семейная диспетчерская». Номер 129, работает с 8 утра до 8 вечера.

Напомним, что по итогам 2022 года Тульская область заняла первое место в стране по общему количеству региональных мер поддержки для участников СВО и членов их семей.

В начале октября этого года завершился II Международный форум АСИ в Ханты-Мансийске. В рамках его работы прошел ряд сессий, в том числе «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей». Тульская область поделилась своими наработками межведомственного взаимодействия в сфере соцзащиты и реабилитации. Эксперты высоко оценили этот опыт, а практики межведомственного взаимодействия по Тульской области рекомендованы к внедрению в других регионах.

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Тула, ул. Коминтерна, д. 28,

тел. (факс): (4872) 56−19−90,

а также военные комиссариаты по месту жительства.

Кроме того, можно позвонить на короткий номер 117.

служив106.рф. (телефон (880-02) 01-0106)

службапоконтракту.рф