Напомним, вечером 27 октября часть Пролетарского округа Тулы осталась без отопления. По информации управления по городскому хозяйству администрации города Тулы, порыв трубопровода произошел в районе ул. Приупской, в зоне ответственности АО «Тулатеплосеть».
«Аварийный участок был локализован. При этом подача теплоносителя на многоквартирные дома в Криволучье не останавливалась и велась по резервной ветке, но на пониженных параметрах. На данный момент теплоноситель поступает во все МКД и социально значимые объекты. Специалистами АО „Тулатеплосеть“ тепловые параметры к 4.00 28 октября доведены до нормативных значений. УК приступили к регулировке внутридомовых систем отопления там, где это необходимо», — сообщила пресс-служба городской администрации.
Аварийно-восстановительные работы велись всю ночь, продолжаются в настоящее время и их завершение планируется к 12.00. После этого данный участок теплосети будет введен в эксплуатацию.
По информации управления по городскому хозяйству администрации города Тулы, на подачу теплоносителя в МКД это не повлияет, так как на данном участке нет жилых домов и социально значимых объектов. Вопрос находится на контроле городской администрации.
В случае, если батареи в квартире остаются холодными необходимо обращаться в аварийно - диспетчерскую службу своей УК, которая при необходимости должна провести работы по регулировке внутридомовой системы отопления, либо на телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы города по телефонам: (4872) 47-20-34, (4872) 47-20-37, 1391 - (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).