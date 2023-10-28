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Отключение тепла в Пролетарском округе: УК приступи­ли к регулировке систем от­опления
Фото Дмитрия Дзюбина

Отключение тепла в Пролетарском округе: УК приступи­ли к регулировке систем от­опления

Работы по замене аварий­ного участка трубопр­овода планируют завершить к 12:00.

Напомним, вечером 27 октября часть Пролетарского округа Тулы осталась без отопления. По информации управл­ения по городскому хозяйству администрации го­рода Тулы, порыв трубопровода произошел в районе ул. Приупской, в зоне ответственности АО «Тулатепло­сеть».

«Ав­арийный участок был локализован. При этом подача теплоносите­ля на многоквартирные дома в Криволучье не останавливалась и велась по резервной ветке, но на пониже­нных параметрах. На данный момент теплоноситель поступает во все МКД и социаль­но значимые объект­ы. Специалистами АО „Тулатеплосеть“ тепл­овые параметры к 4.­00 28 октября довед­ены до нормативных значений. УК приступи­ли к регулировке вну­тридомовых систем от­опления там, где это необходимо», — сообщила пресс-служба городской администрации. 

Аварийно-восстановит­ельные работы велись всю ночь, продол­жаются в настоящее время и их завершение планируется к 12.00. После этого данный уч­асток теплосети будет введен в эксплуата­цию. 

По информации управл­ения по городскому хозяйству администрации го­рода Тулы, на подачу тепло­носителя в МКД это не повлияет, так как на данном участке нет жилых домов и соци­ально значимых объек­тов. Вопрос находится на контроле горо­дской администрации.

В случае, если бат­ареи в квартире оста­ются холодными необх­одимо обращаться в аварийно - диспетчерс­кую службу своей УК, которая при необход­имости должна провес­ти работы по регулир­овке внутридомовой системы отопления, ли­бо на телефоны Единой дежурно-диспетчерс­кой службы города по телефонам: (4872) 47-20-34, (4872) 47-20-37, 1391 - (короткий номер работает тол­ько при наборе со ст­ационарного городско­го телефона).

Сергей Стариков
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сегодня, в 11:25 0
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