Наружный акушерский поворот: в тульском перинатальном центре младенца перевернули прямо в утробе матери

Фото из архива Myslo.

В Тульский перинатальный центр поступила женщина на дородовую госпитализацию с тазовым предлежанием плода: когда ребенок в утробе матери лежит головой вверх. Женщина была настроена на естественные роды, поэтому медики предложили ей провести наружный акушерский поворот. Это прием, в ходе которого врач снаружи через стенку матки переворачивает плод из тазового предлежания в головное.

— Учитывая то, что у роженицы не было противопоказаний для этой манипуляции, ей повторно провели УЗИ. Консилиум врачей принял решение сделать наружный акушерский поворот на головку при тазовом предлежании плода, — рассказал врач акушер-гинеколог Игорь Копырин.

На родах присутствовала бригада врачей в составе анестезиолога, неонатолога, врачей акушеров-гинекологов. После проведенной манипуляции женщина без осложнений родила самостоятельно.

На свет появился мальчик весом

3780 г, ростом 54 см. Мама и сын уже выписаны домой.

Как сообщили в перинатальном центре, роды через естественные родовые пути позволяют сохранить репродуктивное здоровье, уменьшают возможные осложнения, которые могут возникать после операции. Женщина при самостоятельных родах быстрее реабилитируется и раньше готова к выписке.