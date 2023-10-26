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Более 2,1 тысяч беременных тулячек получают единое пособие
pexels.com

Более 2,1 тысяч беременных тулячек получают единое пособие

Выплачивается пособие за период со дня постановки на учет, но не ранее чем с шести недель беременности.

Ежемесячное единое пособие назначается не только семьям с детьми, но еще и беременным женщинам, вставшим на учет в медицинской организации не позднее 12 недель. На сегодняшний день выплату получают 2199 будущих мам региона. Об этом рассказали в ОСФР по Тульской области.

Для назначения единого пособия должны быть соблюдены следующие условия:

  • женщина должна встать на учет в первые 12 недель беременности;
  • ежемесячный среднедушевой доход в семье не должен превышать один прожиточный минимум на человека;
  • собственность семьи не должна превышать установленные критерии (подробнее — на официальном сайте СФР).

Обратиться за назначением выплат женщина может после наступления срока 12 недель. Выплачивается оно за период со дня постановки на учет в медицинской организации, но не ранее чем с шести недель беременности.

– Подать заявление на назначение единого пособия можно онлайн на портале Госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи, а также очно в клиентских службах Отделения СФР и в МФЦ. С вопросами по поводу назначения и выплаты единого пособия можно обратиться к операторам Единого контакт-центра по номеру 8-800-10-000-01, – рассказали в пресс-службе регионального соцфонда.

Напомним, размер пособия может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (в Тульской области в этом году он составляет 15 512 руб.). Данная мера поддержки положена тульским семьям с доходом ниже одного прожиточного минимума — 14 231 руб. на душу населения в месяц.

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Автор:
вчера, в 14:44 +1
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