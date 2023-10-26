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Контрактник из Узловой сбежал из части и зарезал знакомую: суд огласил приговор

Контрактник из Узловой сбежал из части и зарезал знакомую: суд огласил приговор

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

В Туле военнослужащего признали виновным в самовольном оставлении части и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

Судом установлено, что обвиняемый, являясь военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в декабре 2022 года сбежал из части в Узловую. В апреле 2023 года он, будучи пьяным, поссорился со знакомой и ударил её ножом в бедро. От полученного ранения женщина умерла.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.

 

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вчера, в 14:15 0
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