Контрактник из Узловой сбежал из части и зарезал знакомую: суд огласил приговор

В Туле военнослужащего признали виновным в самовольном оставлении части и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

Судом установлено, что обвиняемый, являясь военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в декабре 2022 года сбежал из части в Узловую. В апреле 2023 года он, будучи пьяным, поссорился со знакомой и ударил её ножом в бедро. От полученного ранения женщина умерла.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.