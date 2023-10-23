Фото из сообщества в ВК «Психиатрич.клиника имени Дж.Харрисона предлагаеТ»

На минувших выходных молодой самец неясыти упал без сознания на стройке в Одоеве. Истощенную птицу подобрали работники и привезли волонтерам, – рассказали добровольцы группы «Психиатрич.клиника имени Дж.Харрисона предлагаеТ».

– Птица не имеет видимых травм, но очень истощена. Возможно, сов ударился головой или телом, а потом скитался, не имея сил охотиться. В клюве слизь. Хвост истрепан, – описывают туляки состояние птицы.

Волонтеры накормили и сделали сове укол с лекарством. Птицу собираются отправить на реабилитацию в Москву к доктору-волонтеру.

Справка: неясыть – род большой совы.