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«От совы одна кость»: туляки лечат птицу от истощения
Фото из сообщества в ВК «Психиатрич.клиника имени Дж.Харрисона предлагаеТ»

«От совы одна кость»: туляки лечат птицу от истощения

Волонтеры спасли сову от голодной смерти.

На минувших выходных молодой самец неясыти упал без сознания на стройке в Одоеве. Истощенную птицу подобрали работники и привезли волонтерам, – рассказали добровольцы группы «Психиатрич.клиника имени Дж.Харрисона предлагаеТ».

– Птица не имеет видимых травм, но очень истощена. Возможно, сов ударился головой или телом, а потом скитался, не имея сил охотиться. В клюве слизь. Хвост истрепан, – описывают туляки состояние птицы.

Волонтеры накормили и сделали сове укол с лекарством. Птицу собираются отправить на реабилитацию в Москву к доктору-волонтеру.

Справка: неясыть – род большой совы.

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Автор:
сегодня, в 10:20 +3
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