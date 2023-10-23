От 7 до 150 тысяч: как выглядят самые дешевые и самые дорогие квартиры для сдачи в аренду в Туле

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Предложение жилья в аренду по стране резко сократилось: число активных объявлений за девять месяцев 2023 года снизилось на 58%. Об этом сообщает «РБК».

В третьем квартале опубликовано минимальное более чем за 2,5 года количество новых объявлений — всего 33 тыс., это на 43% меньше, чем во втором квартале этого года. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков «Дом.РФ», посвященном итогам рынка арендного жилья за девять месяцев 2023 года. Причиной этому стало –замедление публикации новых объявлении? об аренде. Повсеместный спад предложения привел к ожидаемому скачку цен на аренду квартир.



Самые дорогие и дешевые

Какова минимальная стоимость сдающейся квартиры, а какова — максимальная? Такой вопрос Myslo адресовал ФНС России по Тульской области.

— На основе данных, отраженных в налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, для налогового органа не представляется возможным провести объективную оценку минимальной и максимальной стоимости сдающейся квартиры, поскольку в декларации отражается совокупная сумма дохода за налоговый период, — ответила налоговая на официальный запрос.

Более или менее отражает ситуацию на рынке аренды квартир Avito. По состоянию на 23 октября в Туле на долгий срок сдают 116 квартир.

Самая дешевая квартира для съема в областном центре стоит 7 тыс. рублей в месяц плюс коммунальные платежи около 2 тыс. рублей. Это «однушка» в доме без воды и канализации. Вода есть в колонке возле дома. Отопление там есть, как и газовая плита. Но нет стиральной машинки и холодильника. Располагается она на ул. Скуратовской. Кстати, ремонт относительно неплохой. Общая площадь квартиры — 27 кв. м.

Есть интересная «двушка» на ул. Баженова, входящая в категорию эконом. На фото — несколько кроватей. Похоже на хостел. Арендная плата в месяц — 19 800 рублей.

— Квартира подойдет большим группам людей, арендующим жилье на долгий срок, например, приезжающим зарабатывать; бригадирам строительных бригад, когда нужно разместить группу строителей; командировочным группам. Квартира ориентирована на прием больших групп людей на долгий срок, — сказано в объявлении.

Что касается самых дорогих квартир, то традиционно здесь свежий ремонт, большие жилплощади, элитные жилкомплексы.

Самая дорогая съемная квартира в Туле — 150 тыс. рублей в месяц. Она расположена на ул. Фрунзе. Площадь квартиры — 90 кв. м. «Квартира c дизайнерским ремонтом в элитном доме в центре города. Закрытая территория, до Центрального парка — 500 м, консьерж и охрана, автономная система водоснабжения и отопления». Арендатор расхваливает преимущества квартиры и утверждает: техника — от Dоlсе & Gаbbаnа и Smеg.

Среди дорогостоящих квартир встречаются и необычные предложения. Так, за 90 тыс. рублей можно снять целое общежитие площадью 190 кв. м на ул. Скуратовской.

— У нас есть жилье для командировочных от эконом- до премиум-класса. C возможностью проживания от одного дня до нескольких месяцев. Можем разместить до 160 человек.

1,5 тысячи… но это не точно

Возможно ли узнать точное число арендаторов в Туле, ведь потребность в съемном жилье испытывает множество молодых людей, приезжающих из районов в областной центр? И — как мы видим, очень много предложений для гастарбайтеров.

Согласно ответу ФНС туляки подали около 1,5 тысячи налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ в налоговую службу. Получается — вот ответ, если не оговорка, что в данном типе деклараций содержатся сведения о полученных доходах от сдачи имущества в аренду. Узнать, сколько именно, не представилось возможным. В данной форме декларации отражают источники дохода и индивидуальные предприниматели, и самозанятые.

— Если самозанятый сдает квартиру физлицу, то ставка налога на профессиональный доход составляет 4%. А если по договору аренды наниматель — юрлицо, то ставка составит 6%. Использование этого режима имеет ряд ограничений, однако в настоящее время все большее число граждан используют его для легализации своих доходов, отдавая предпочтение в сравнении с более высокой ставкой НДФЛ (13%), — прокомментировали Myslo в пресс-службе ФНС.

Что будет, если не задекларировать?

Если налогоплательщик не представит в установленный срок декларацию по форме 3-НДФЛ, то по результатам налоговой проверки он может быть привлечен к ответственности по ст. 119, 122 и 129.1 НК РФ.

Вот как налоговая вычисляет тех, кто не отражает доходы от сдачи в декларации:

— Наиболее эффективными способами являются: проведение анализа сведений о владельцах нескольких квартир, домов; проверка информации, поступающей от сторонних лиц: арендаторов, соседей, риелторов, участковых; выход на проверочные рейды, — рассказали налоговики.

Судебных споров за 2023 год, касательно сдающихся подпольно квартир, по информации ФНС, не имеется.

И все же декларировать доход от сдачи квартир рекомендуется, чтобы юридически обезопасить себя от недобросовестных жильцов.

Перед вами представлена подборка квартир. У туляков, безусловно, есть потребность в аренде жилья. А вы снимаете квартиру в Туле? Или, может, снимали когда-то давно? Если да — бывали курьезные случаи, например полчища тараканов или соседи «с приветом»? Расскажите в комментариях!