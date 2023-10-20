По каким маршрутам в Туле будут курсировать новые автобусы

Фото Myslo.

Они заменят старый транспорт, а не станут дополнительными к имеющимся.

Ранее Myslo писал, что в Тулу поступила первая партия новых ЛиАЗов. 15 машин заменили старые автобусы МКП «Тулгорэлектротранс», которые выработали свой срок службы.

— Новые автобусы идут на замену старым, а не дополнительно к имеющимся. Интервалы движения остались прежними, — рассказали в городской администрации.

ЛиАЗы уже перевозят жителей Тулы по муниципальным маршрутам № 13а, 18, 26, 28 по утвержденному расписанию, которое не изменилось.

Старые машины будут списаны, так как не отвечают требованиям эксплуатации.

В ноябре ожидается поставка 10 автобусов средней вместимости марки ПАЗ CityMax 9. В 2024 в Тулу еще поступят 99 новых машин большой и средней вместимости. Итого за 2023–2024 годы в областную столицу закупят 124 новых автобуса.

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