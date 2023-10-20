  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. По каким маршрутам в Туле будут курсировать новые автобусы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
По каким маршрутам в Туле будут курсировать новые автобусы
Фото Myslo.

По каким маршрутам в Туле будут курсировать новые автобусы

Они заменят старый транспорт, а не станут дополнительными к имеющимся.

Ранее Myslo писал, что в Тулу поступила первая партия новых ЛиАЗов. 15 машин заменили старые автобусы МКП «Тулгорэлектротранс», которые выработали свой срок службы.

— Новые автобусы идут на замену старым, а не дополнительно к имеющимся. Интервалы движения остались прежними, — рассказали в городской администрации.

ЛиАЗы уже перевозят жителей Тулы по муниципальным маршрутам № 13а, 18, 26, 28 по утвержденному расписанию, которое не изменилось. 

Старые машины будут списаны, так как не отвечают требованиям эксплуатации. 

В ноябре ожидается поставка 10 автобусов средней вместимости марки ПАЗ CityMax 9. В 2024 в Тулу еще поступят 99 новых машин большой и средней вместимости. Итого за 2023–2024 годы в областную столицу закупят 124 новых автобуса.

 

Читайте также по теме:

В Тулу прибыли 15 новых автобусов в «львином» дизайне

В Туле обновляют общественный транспорт: расскажем всё о новых автобусах

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 17:25 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
автобусыавтобусный парк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Знаменитую копию Годеновского креста выставили в храме Ефремова
Знаменитую копию Годеновского креста выставили в храме Ефремова
Хоккейный АКМ завершил выездную серию победой над казанским «Барсом»
Хоккейный АКМ завершил выездную серию победой над казанским «Барсом»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.