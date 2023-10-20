Мультик туляка занял первое место в рейтинге сериалов «Кинопоиска»

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Мультик «Объяснялкины» (18+), креативным продюсером которого является уроженец Тулы Дмитрий Сыендук, занял первое место в рейтинге онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Об этом известный видеоблогер рассказал в своем телеграм-канале.

— Это дело надо обмыть! А нам точно не накрутили рейтинг? На рекламе этого шоу экономят, как могут, — в шуточной манере обратился к аудитории Дмитрий.

Мультик для взрослых рассказывает историю стереотипной семейки, которая ведет стриминговое шоу. Через много лет Объяснялкиным надоедает их стереотипная жизнь, и они хотят, чтобы студия разорвала с ними контракт. Для этого герои саботируют все запреты и устраивают анархию.

Сценаристом и автором идеи мультфильма выступил ютубер Егор Лоскутов. Туляк же помогает с продюсированием, продвижением и озвучивает персонажей.

Попасть в рейтинг онлайн-сервиса — не так просто. Так, мультфильм с озвучкой Сыендука занял лидирующее место среди 999 других сериалов. Вторые в рейтинге — «Папины дочки. Новые» (12+). А на десятом месте находится знаменитая «Игра престолов» (18+).

Напомним, настоящая фамилия Дмитрия — Карпов. Он начал рисовать мультики про Соника в школе, а с 2010 года — выкладывать их на своем YouTube-канале «Сыендук». Тогда же Дмитрий заинтересовался озвучкой. В 2012 году озвучил мультик «Гравити Фолз» (12+), а в 2014 году — «Рик и Морти» (18+). Дубляж последнего мультфильма принес туляку колоссальную популярность. По состоянию на сегодняшний день, на его видеоканале 7,66 млн подписчиков.