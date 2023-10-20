  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле нашли семь автомобилей с поддельными номерами - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле нашли семь автомобилей с поддельными номерами
Изображение от topntp26 на Freepik

В Туле нашли семь автомобилей с поддельными номерами

Полицейские проверяют владельцев.

С 9 по 13 октября в Тульской области полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Автомобиль». Правоохранители проверили свыше 1000 мест хранения транспорта, из них почти 100 автостоянок, 338 гаражных кооперативов и отдельно стоящих гаражей, 472 автосервиса и частных мастерских, 16 автосалонов, 22 пункта авторазбора и 68 автопредприятий.

Сотрудники полиции выявили семь автомобилей с подозрением на изменение номерных агрегатов. Обнаружены и изъяты три транспортных средства, находившиеся в розыске, и 20 машин, государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации которых также находились в розыске. Изъято водительское удостоверение, вызывающее сомнение в подлинности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, возбуждено 9 уголовных дел, связанных с хищением транспортных средств. За совершение данных преступлений задержано 14 лиц.

Кроме того, проверены люди, ранее судимые за совершение преступлений, связанных с неправомерным завладением транспортными средствами.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 13:55 +7
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
рейд полиции

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Мультик туляка занял первое место в рейтинге сериалов «Кинопоиска»
Мультик туляка занял первое место в рейтинге сериалов «Кинопоиска»
Кому чаще звонят мошенники в этом году
Кому чаще звонят мошенники в этом году
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.