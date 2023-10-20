В Туле нашли семь автомобилей с поддельными номерами

Изображение от topntp26 на Freepik

С 9 по 13 октября в Тульской области полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Автомобиль». Правоохранители проверили свыше 1000 мест хранения транспорта, из них почти 100 автостоянок, 338 гаражных кооперативов и отдельно стоящих гаражей, 472 автосервиса и частных мастерских, 16 автосалонов, 22 пункта авторазбора и 68 автопредприятий.

Сотрудники полиции выявили семь автомобилей с подозрением на изменение номерных агрегатов. Обнаружены и изъяты три транспортных средства, находившиеся в розыске, и 20 машин, государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации которых также находились в розыске. Изъято водительское удостоверение, вызывающее сомнение в подлинности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, возбуждено 9 уголовных дел, связанных с хищением транспортных средств. За совершение данных преступлений задержано 14 лиц.

Кроме того, проверены люди, ранее судимые за совершение преступлений, связанных с неправомерным завладением транспортными средствами.