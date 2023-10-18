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Названы участки дорог в Тульской области, где могут выскочить дикие животные
Фото минприроды Тульской области

Названы участки дорог в Тульской области, где могут выскочить дикие животные

Теперь эта информация доступна в навигаторе.

Для снижения количества ДТП с дикими животными на дорогах региона по инициативе минприроды Тульской области в сервисе «Яндекс Навигатор» появилась информация о приближении к аварийно-опасным участкам дорог, где возможно столкновение с дикими животными.

Речь идет о таких дорогах:

  • М-2 «Крым» Русятино — Дворяниново — 1-3 км, 
  • Подъезд к г. Тула от автодороги М-2 — 1-29 км,
  • М-2 «Крым» — 108-114 км,
  • М-2 «Крым» — 123 -129 км,
  • М-2 «Крым» — 140-148 км,
  • М-2 «Крым» — 156-159 км,
  • М-2 «Крым» — 162-169 км, платный участок,
  • М-2 «Крым» — 162-166 км, 
  • М-2 «Крым» — 189-202 км, 
  • М-2 «Крым» — 240-249 км, 
  • М-2 «Крым» — 268-301 км,
  • «Золотое кольцо» — 727-760 км, 
  • Тула — Белев — 10-49 км, 
  • Тула — Белев — 87-94 км,
  • Тула — Новомосковск — 31-36 км,
  • Железня — Алексин — 15-21 км, 
  • М-4 «Дон» — 230-236 км, 
  • Алексин — Першино — 11-15 км,
  • Дубна — Лобжа — 7-10 км.
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