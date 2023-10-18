Названы участки дорог в Тульской области, где могут выскочить дикие животные

Для снижения количества ДТП с дикими животными на дорогах региона по инициативе минприроды Тульской области в сервисе «Яндекс Навигатор» появилась информация о приближении к аварийно-опасным участкам дорог, где возможно столкновение с дикими животными.
Речь идет о таких дорогах:
- М-2 «Крым» Русятино — Дворяниново — 1-3 км,
- Подъезд к г. Тула от автодороги М-2 — 1-29 км,
- М-2 «Крым» — 108-114 км,
- М-2 «Крым» — 123 -129 км,
- М-2 «Крым» — 140-148 км,
- М-2 «Крым» — 156-159 км,
- М-2 «Крым» — 162-169 км, платный участок,
- М-2 «Крым» — 162-166 км,
- М-2 «Крым» — 189-202 км,
- М-2 «Крым» — 240-249 км,
- М-2 «Крым» — 268-301 км,
- «Золотое кольцо» — 727-760 км,
- Тула — Белев — 10-49 км,
- Тула — Белев — 87-94 км,
- Тула — Новомосковск — 31-36 км,
- Железня — Алексин — 15-21 км,
- М-4 «Дон» — 230-236 км,
- Алексин — Першино — 11-15 км,
- Дубна — Лобжа — 7-10 км.