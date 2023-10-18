Названы участки дорог в Тульской области, где могут выскочить дикие животные

Фото минприроды Тульской области

Теперь эта информация доступна в навигаторе.

Для снижения количества ДТП с дикими животными на дорогах региона по инициативе минприроды Тульской области в сервисе «Яндекс Навигатор» появилась информация о приближении к аварийно-опасным участкам дорог, где возможно столкновение с дикими животными.

Речь идет о таких дорогах: