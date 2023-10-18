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Эксперты назвали самые востребованные вакансии в сельскохозяйственной отрасли в Тульской области
Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

Эксперты назвали самые востребованные вакансии в сельскохозяйственной отрасли в Тульской области

Также рассказали о средней зарплате.

Эксперты hh.ru выяснили, как обстоят дела в отрасли сельского хозяйства и в каких специалистах нуждаются работодатели Тульской области.

По данным портала, самые востребованные специалисты в нашем регионе на сегодняшний день — менеджер по продажам/менеджер по работе с клиентами, водитель, агроном, бухгалтер, сервисный инженер/инженер-механик, разнорабочий, ветеринарный врач, продавец-консультант/продавец-кассир, оператор производственной линии, слесарь/сантехник.

Топ-15 востребованных работодателями специализаций в сельском хозяйстве. Вся Россия, январь — сентябрь 2023 г.

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Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях от компаний сельскохозяйственной отрасли в Тульской области составляет 62 тыс. руб.

Количество резюме на вакансию равняется 2,3, что говорит о дефиците соискателей. 

 

С начала года в России открыли более 48 тысяч вакансий в сфере сельского хозяйства, а в Центральном федеральном округе — более 21 тысячи. В Тульской области только за последний месяц разместили более 600 предложений.

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