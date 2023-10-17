Средняя зарплата у фармацевтов в Тульской области составляет 41 000 рублей

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Эксперты hh.ru выяснили, насколько востребованы фармацевты в Тульской области и какую зарплату им предлагают. В регионе за последний месяц было открыто более 600 вакансий.

Провизоры и фармацевты входят в число наиболее «дефицитных» специалистов. В целом по России на одну вакансию приходится лишь 2,1 резюме, в Тульской области этот показатель еще ниже — 1,4 резюме на вакансию, что говорит о серьезной нехватке кадров.

По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», средний диапазон предлагаемых зарплат для фармацевтов и провизоров в России составляет 50 000 — 75 000 руб. (в аналогичный период прошлого 2022 года: 45 000 — 69 000 руб.).

В Тульской области фармацевтам и провизорам в среднем готовы платить 41 220 руб.

Требования, которые чаще всего работодатели предъявляют кандидатам на должности фармацевтов: наличие профильного образования и действующего сертификата специалиста, опыт работы в аптечных сетях и знание ассортимента лекарственных препаратов. Из личных качеств — это коммуникативные навыки, грамотная речь и стремление помогать людям.