В Туле грузовая ГАЗель устроила ДТП и скрылась: автохам или невнимательный водитель?

Тулячка обратилась в редакцию Myslo с просьбой опубликовать видео автоаварии, которая произошла накануне вечером перед перекрестком ул. Карла Маркса и ул. Пролетарской в Туле. На записи видно, как водитель грузовой ГАЗели при перестроении задел легковой автомобиль, серьезно повредив зеркало, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Если вы знаете водителя (или владельца) этой ГАЗели, пожалуйста, передайте ему эту информацию и попросите выйти на связь с хозяйкой поврежденного авто (контакты есть в редакции).