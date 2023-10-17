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В Туле грузовая ГАЗель устроила ДТП и скрылась: автохам или невнимательный водитель?

В Туле грузовая ГАЗель устроила ДТП и скрылась: автохам или невнимательный водитель?

Момент аварии запечатлел видеорегистратор очевидца.

Тулячка обратилась в редакцию Myslo с просьбой опубликовать видео автоаварии, которая произошла накануне вечером перед перекрестком ул. Карла Маркса и ул. Пролетарской в Туле. На записи видно, как водитель грузовой ГАЗели при перестроении задел легковой автомобиль, серьезно повредив зеркало, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Если вы знаете водителя (или владельца) этой ГАЗели, пожалуйста, передайте ему эту информацию и попросите выйти на связь с хозяйкой поврежденного авто (контакты есть в редакции).

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 14:49 +1
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