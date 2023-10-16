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В Тульской области выбрали лучшую школьную столовую
Фото Алексея Пирязева

В Тульской области выбрали лучшую школьную столовую

Конкурсанты готовили блюда в рамках двухнедельного цикличного меню.

В Тульской области подвели итоги регионального конкурса «Лучшая школьная столовая — 2023». Конкурс проводился в два этапа. Цель — не только демонстрация профессионального мастерства, но и совершенствование организации питания, внедрение инновационных технологий кулинарной продукции и др.

На первом, дистанционном, этапе участники должны были представить видеоролик о школьной столовой. Экспертная комиссия отобрала 10 лучших видеоработ, авторы которых прошли в очный этап.

В ходе проведения очного тура конкурсанты готовили блюда в рамках двухнедельного цикличного меню. Члены экспертной комиссии выезжали в общеобразовательные организации и оценивали качество и условия питания обучающихся.

Как сообщает министерство образования Тульской области, первое место в номинации «Лучшая столовая городской школы» занял Центр образования № 19 Тулы. Победитель в номинации «Лучшая столовая сельской школы» — Дедиловский центр образования Киреевского района.

Команды победителей делегируются для участия в федеральном туре Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2023».

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Фотограф:
сегодня, в 17:42 +3
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