Прокуратура Плавска начала проверку из-за отсутствия ремонта на водопроводных сетях

Один нарушитель уже выявлен – местный МУП. Его руководство получило представление с требованием провести работы в кратчайшие сроки.

Жители домов на ул. Мира в Плавске на минувшей неделе написали коллективное обращение в прокуратуру района. В ходе проверки выяснилось, что ресурсоснабжающая организация МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство», вопреки требованиям жилищного законодательства, ненадлежащим образом содержало водопроводную сеть райцентра, из-за чего в июне 2023 года произошёл порыв.

В установленный законом срок ремонт не был проведен.

По результатам проверки руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление, исполнение требований которого находится на контроле. Однако это не единственный случай игнорирования обязанностей по ремонту и контролю за выполнением работ как со стороны уполномоченных организаций, так и администрации муниципалитета.

Подробно о нарушениях в этой сфере мы уже писали. В пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили, что по факту публикации будет проведена обширная проверка.