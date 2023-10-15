Жители Плавска: «Город погряз в коммунальных авариях, их не устраняют месяцами»

Авария в Плавске на ул. Мира случилась еще лето. Из-за порыва в дом №22 вода поступает под очень слабым давлением. Но устранять проблему почему-то никто не спешит. У жителей уже кончилось терпение:
«Уважаемая администрация города Плавска, уже больше трех месяцев прошло с момента порыва на улице Мира. Вы не спешите решить проблему, назначая каждый раз новые даты и не вводя в курс дела жителей, каким путем эта проблема будет решаться. То говорите, что труба частная – ремонтируйте сами, то обещаете решить. Последняя названная дата – 10 октября. Скоро заморозки, вы чего ждете? Это ведь центральный водопровод и отвечать за последствия будете вы. Сложности в работе, как вы говорите? Откуда они, если нихрена не делается вообще! Напора воды нет, каждый раз думаешь, загорится колонка или нет. Если вы не в состоянии решить проблему, то для чего работать там, где вы не компетентны? Идите обратно работать в школу», – пишет подписчица группы в ВКонтакте «Подслушано Плавск».
В подтверждение своих слов женщина прикрепила ответы администрации о сроках ремонтных работ. В документах уточняется, что авария произошла еще в начале лета. В июне глава администрации района Андрей Гарифзянов сообщал, что ведется процедура заключения контракта с подрядчиком. Сроки, отведенные на выполнение обязательств, он не назвал, хотя контракт должен содержать такую информацию.
В отведенный срок снова не уложились – подрядчик [название организации, кстати, публично не называется] за три месяца так и не определил, сколько и каких материалов потребуется для ремонта.
В этот раз назван срок не окончания, а начала ремонта– 4 сентября.
Прошел сентябрь, начался октябрь, а аварийная ситуация продолжает оставаться актуальной. Официальный аккаунт МО Плавского района в ответ на размещенную в соцсетях претензию, назвал новую причину, по которой работы до сих пор не проведены:
«Из-за серьезной поломки специальной техники (экскаватор) работы по ликвидации утечки приостановлены».
Точной информации, когда же будет отремонтирована прохудившаяся труба, нет. Сообщается лишь, что «о сроках начала выполнения работ напишут до 17 октября».
Подобная же ситуация на ул. Береговая д. 33. О проблеме сообщила Юлия Карелина, разместив фото:
Указание адреса и фотографий того, что происходит, не достаточно было для понимания проблемы:
– Добрый день! Конкретизируйте, пожалуйста, вопрос, – попросил представитель администрации района.
– А вы, что не в курсе? Что у вас там канализация течёт лет 5 уже? Фото не узнаете? Или на нем что-то непонятное? Когда ремонт будет? Лет через 10? Когда на берегу р. Плавы уже отстойник будет?
– Юлия Карелина, добрый день! Администрацией муниципального образования Плавский район будет направлена заявка на выделение субсидии при реализации регионального проекта «Чистая вода Тульской области» на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт канализационного коллектора и КНС с переходом через р. Плава в районе ул. Береговая в г. Плавске». О результатах обязательно напишем до 1 декабря.
Екатерина Климова также подтверждает массовый характер проблем с водой в Плавске:
«На Заводской тоже с лета проблему не решают, и на Привокзальной – как дело к зиме, постоянно ручей. 5 лет уже ждем!»
Прочитала ли администрация обращение или, не глядя, скопировала уже данный выше ответ, не ясно. Очевидно только одно, что опять причина всех бед – «серьезной поломкой специальной техники»:
Из-за серьезной поломки специальной техники (экскаватор) работы по ликвидации утечки приостановлены. О сроках начала выполнения работ сообщим до 17 октября.
Видимо единственный экскаватор в районе сломался еще 5 лет назад.
В ответ на претензию Анны Канаевой, что на улице Чайковского, 25 уже месяц не устраняется прорыв воды, администрация заявляет, что авария случилась на частной ветке водопровода. Правда, проблемой занялись, видимо только месяц спустя:
«Специалистами администрации МО Плавский район совместно с представителем МУП «ВКХ» 11 октября установлено, что утечка образовалась на месте врезки частного водопровода к жилому дому №23 по ул. Чайковского. Собственнику дома МУП «ВКХ» выдано уведомление о необходимости ликвидации утечки из частного водопровода за его счет. О результатах напишем 20 октября».
Остается надеяться, что у прокурора Плавского района, а также руководителя областного ведомства на такие сроки ремонта и названных причин непроведения работ свои взгляды, основанные на законодательной базе.