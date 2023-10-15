Жители Плавска: «Город погряз в коммунальных авариях, их не устраняют месяцами»

На фото порыв, произошедший на улице Мира в Плавске еще в начале лета.

В каждом случае причина – серьезная поломка, говорит администрация района. К ответу руководство района жители решили призвать через соцсети.

Авария в Плавске на ул. Мира случилась еще лето. Из-за порыва в дом №22 вода поступает под очень слабым давлением. Но устранять проблему почему-то никто не спешит. У жителей уже кончилось терпение:

«Уважаемая администрация города Плавска, уже больше трех месяцев прошло с момента порыва на улице Мира. Вы не спешите решить проблему, назначая каждый раз новые даты и не вводя в курс дела жителей, каким путем эта проблема будет решаться. То говорите, что труба частная – ремонтируйте сами, то обещаете решить. Последняя названная дата – 10 октября. Скоро заморозки, вы чего ждете? Это ведь центральный водопровод и отвечать за последствия будете вы. Сложности в работе, как вы говорите? Откуда они, если нихрена не делается вообще! Напора воды нет, каждый раз думаешь, загорится колонка или нет. Если вы не в состоянии решить проблему, то для чего работать там, где вы не компетентны? Идите обратно работать в школу», – пишет подписчица группы в ВКонтакте «Подслушано Плавск».

В подтверждение своих слов женщина прикрепила ответы администрации о сроках ремонтных работ. В документах уточняется, что авария произошла еще в начале лета. В июне глава администрации района Андрей Гарифзянов сообщал, что ведется процедура заключения контракта с подрядчиком. Сроки, отведенные на выполнение обязательств, он не назвал, хотя контракт должен содержать такую информацию.

Жители прождали июнь и июль. Но ничего не поменялось. 2 августа Гарифзянов сообщил:

подрядчик имеется, но он занят на [неких] других объектах – придется подождать, когда он освободится.

Ожидаемый срок выполнения ремонта – до 13 августа.

В отведенный срок снова не уложились – подрядчик [название организации, кстати, публично не называется] за три месяца так и не определил, сколько и каких материалов потребуется для ремонта.

В этот раз назван срок не окончания, а начала ремонта– 4 сентября.

Прошел сентябрь, начался октябрь, а аварийная ситуация продолжает оставаться актуальной. Официальный аккаунт МО Плавского района в ответ на размещенную в соцсетях претензию, назвал новую причину, по которой работы до сих пор не проведены:

«Из-за серьезной поломки специальной техники (экскаватор) работы по ликвидации утечки приостановлены».

Точной информации, когда же будет отремонтирована прохудившаяся труба, нет. Сообщается лишь, что «о сроках начала выполнения работ напишут до 17 октября».