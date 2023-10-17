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Популярность денежных переводов за рубеж по номеру телефона растет
Фото: freepik.com

Популярность денежных переводов за рубеж по номеру телефона растет

Рост связан с удобством клиентского пути и расширением географии переводов.

Лидерами по числу транзакций являются Таджикистан и Узбекистан. Рост переводов связан как с расширением географии переводов, так и с повышением качества и скорости проведения таких транзакций.

Более 90% от общего числа всех переводов сегодня приходится на транзакции в Армению, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. В сентябре в качестве основного способа перечисления средств люди выбирали сервис по номеру телефона — 70% от числа всех переводов в банке, на карточные транзакции пришлось 20%, на реквизиты — только 10%. По объему мгновенные переводы по телефону составляют пока лишь 15%, транзакции по реквизитам — 80%, карточные переводы — 5%. Это связано с тем, что клиенты предпочитают совершать переводы чаще, но на меньшие суммы. Средний чек по переводам по номеру телефона составляет 11 тыс. рублей. Такова статистика банка ВТБ.

«Число и объем переводов в дружественные страны поступательно растет весь прошлый и текущий год. Сейчас у клиентов особенно востребованы переводы за рубеж по номеру телефона. С начала лета их число выросло в 1,7 раза. Это достаточно удобный способ, деньги поступают получателю мгновенно, поэтому мы наблюдаем рост таких переводов именно в массовом сегменте», — отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

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