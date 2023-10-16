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С начала отопительного сезона на холод в квартирах чаще всего жаловались жители Тулы, Щекино и Новомосковска
Фото Алексея Пирязева.

С начала отопительного сезона на холод в квартирах чаще всего жаловались жители Тулы, Щекино и Новомосковска

Всего поступило более 4 тысяч жалоб.

На оперативном совещании в здании правительства региона стало известно, что в Ситуационный центр губернатора с 9 октября поступило более 4 тыс. жалоб. Анализ вопросов граждан показал, что больше всего обращений было по тематике «Нарушения». 

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Ситуационный центр проанализировал вопросы к управляющим компаниям. Организации, получившие наибольшее количество вопросов от граждан:

  • УК «Оружейная слобода» (г. Тула) — поступило 144 вопроса, в управлении 43 МКД.
  • УК «Центральная» (г. Тула) — 112 вопросов, в управлении находится 49 МКД.
  • УК «Магистраль» (г.Тула) — 51 вопрос, в управлении находится 10 МКД.
  • УК «Паритет» (г. Новомосковск) — 249 вопросов, в управлении находится 74 МКД.
  • УК «Планета комфорта» (г. Донской) — 24 вопроса, в управлении находится 10 МКД. 

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По социально значимым объектам поступило 108 обращений, сейчас в работе находится 6 вопросов.

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А у вас тепло в квартире или на работе? Если нет, пишите адрес в комментариях.

Автор:
Фотограф:
сегодня, в 16:10 0
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