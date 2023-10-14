В этом году в Тульской области родилось 3318 девочек и 3545 мальчиков

13 октября, в преддверии Дня отца, в перинатальном центре прошла торжественная выписка: поздравляли пап!

От имени губернатора министр здравоохранения региона Михаил Малишевский вручил папам свидетельства о рождении, а также памятный серебряный знак Правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле».

В этом году в регионе родились 7377 малышей. Из них почти 7000 – в двух корпусах перинатального центра: 3318 девочек и 3545 мальчиков.