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В этом году в Тульской области родилось 3318 девочек и 3545 мальчиков
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В этом году в Тульской области родилось 3318 девочек и 3545 мальчиков

Об этом стало известно в ходе торжественной выписки новорожденных в областном перинатальном центре.

13 октября, в преддверии Дня отца, в перинатальном центре прошла торжественная выписка: поздравляли пап!
 
От имени губернатора министр здравоохранения региона Михаил Малишевский вручил папам свидетельства о рождении, а также памятный серебряный знак Правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле». 
 
В этом году в регионе родились 7377 малышей. Из них почти 7000 – в двух корпусах перинатального центра: 3318 девочек и 3545 мальчиков.
 
Напомним, что в Тульской области действует целый комплекс мер поддержки семей с детьми. При рождении ребенка назначается единовременная денежная выплата в размере 25 000 рублей, а если один из родителей – студент, то 50 000 рублей.
 
Обо всех мерах поддержки можно узнать в навигаторе социальных услуг: https://tulauszn.tularegion.ru/navigator-sotsialnykh-uslug-/. Для удобства пользователей все выплаты разбиты по категориям. Если возникнут вопросы, с ними можно обратиться по номеру горячей линии «129». При необходимости к семье прикрепляют персонального куратора от органов соцзащиты.
 
сегодня, в 18:30 −1
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