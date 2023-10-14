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  4. Собрал с бабушек почти 3 миллиона: в Туле полицейские задержали 18-летнего курьера-мошенника - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Собрал с бабушек почти 3 миллиона: в Туле полицейские задержали 18-летнего курьера-мошенника

Собрал с бабушек почти 3 миллиона: в Туле полицейские задержали 18-летнего курьера-мошенника

Жертвами становились пожилые люди. Из «разводили» по телефону, а ушлый паренек ездил забирал у бабушек деньги.

Жертвам поступали звонки с сообщением о том, что их родственники стали виновниками ДТП, и нужны деньги, чтобы урегулировать проблему. Перепуганные пенсионеры соглашались на условия аферистов. К месту их проживания подъезжал курьер, которому они передавали деньги.

Мошеннику удалось завладеть денежными средствами семи пенсионерок в возрасте от 69 до 95 лет, проживающих в Узловском районе и Донском. Они передали злоумышленнику в общей сумме 2 миллиона 815 тысяч рублей. 

Оперативникам удалось установить личность и местонахождение курьера. Им оказался 18-летний местный житель.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Оперативники продолжают устанавливать обстоятельства преступной деятельности молодого человека, а также его причастность к другим аналогичным преступлениям на территории Тульской области и других регионов.

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