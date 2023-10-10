Подрядчику на проспекте Ленина придётся поработать над ошибками

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Экспертная организация выявила нарушения в укладке верхнего слоя асфальтобетона при ремонте проспекта Ленина в Туле. Об этом стало известно на рабочем совещании, которое 10 октября по поручению главы городской администрации Ильи Беспалова провел его первый заместитель Дмитрий Ярцев.

По его словам, техническим нормативам не соответствуют примерно 20-25% уложенного на прошлой неделе покрытия, что составляет около 10 тысяч квадратных метров из 55 тысяч. Нарушение заключается в том, что его неправильно укатали катками и он получился «рыхлым».

Юлия Петрунина, инженер-лаборант экспертной организации:

Юлия Петрунина — При отборе проб было выявлено несколько участков, которые не соответствуют требованиям по насыщению верхнего слоя асфальтобетона. Сейчас осенью вода пройдет в асфальт, затем зимой замерзнет, далее при оттепели она растает. В результате появятся трещины, выбоины, произойдет разрушение верхнего слоя. Это недоуплотнение асфальтобетонной смеси, которое влияет на срок эксплуатации.

В беседе с директором подрядной организации «Универсалтехком» Игорем Мясоедовым Дмитрий Ярцев напомнил, что это уже далеко не первая встреча на проспекте Ленина. Несмотря на помощь администрации, подрядчик показал свою низкую техническую и профессиональную готовность…

Игорь Мясоедов, директор подрядной организации «Универсалтехком»:

Игорь Мясоедов — Во-первых, я должен принести глубочайшие извинения жителям Тулы за нарушения сроков и технологий. Я понимаю, что они никому не нужны, но прошу принять мои извинения. Второе: те недостатки, которые были выявлены, то есть превышение водонасыщения от действующих норм... Участки определены техническим заказчиком. В ближайшие четверг, пятницу, субботу и воскресенье погодные условия будут лучше, потеплеет, и те участки, которые не прошли экспертизу, будут сняты и заменены в течение этой недели.

Работы должны начаться в среду, 11 октября, в 22.00 и проводиться так, чтобы не создавать тулякам неудобств. На фрезерование отводится две ночи.

Дмитрий Ярцев, первый заместитель главы городской администрации:

Дмитрий Ярцев — Укладку асфальтобетонного покрытия следует организовать в то время, когда пиковая нагрузка на улично-дорожные сети будет отсутствовать: после 10.00 и до 16.00. Работы должны проводиться с использованием всех средств безопасности дорожного движения: нужно выставить знаки, организовать освещение, установить водоналивные блоки. Технического заказчика и экспертную организацию попрошу усилить, утроить технический контроль и надзор при производстве работ. Больше недочетов и переделок в нашей работе быть не должно. Смотрим за нашим горе-подрядчиком вдвойне, втройне и даже больше. При необходимости окажем помощь.

Также Дмитрий Ярцев сказал, что администрация Тулы не принимает просьбу подрядчика о переносе окончания ремонта проспекта Ленина до 1 ноября. Новый срок — не позднее 24 октября.

Кроме того, первый заместитель главы городской администрации напомнил, что с подрядчиком ведется претензионная работа. Общая сумма штрафных санкций на двух объектах сейчас составляет более 30 млн рублей. Точная сумма станет известна после того, как ремонт будет завершен.