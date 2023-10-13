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В школах и детсадах Тулы и Алексина стартовал сбор макулатуры
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В школах и детсадах Тулы и Алексина стартовал сбор макулатуры

По итогам будет составлен городской рейтинг участников, лидеров наградят в конце учебного полугодия.

13 октября министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов посетил тульский Центр образования № 1 и принял участие в церемонии открытия экологического проекта по сбору макулатуры «Бумажный Бум». В областном центре сбор макулатуры пройдет с сегодняшнего дня до 3 ноября, а в Алексине — с 24 октября по 6 ноября.

Юрий Панфилов отметил, что этот проект позволит привить подрастающему поколению культуру осознанного потребления. По его словам, региональный экологический проект «Бумажный Бум» запущен в преддверии Всемирного дня вторичной переработки (15 ноября). Он реализуется в поддержку нацпроекта «Экология» и будет способствовать популяризации раздельного сбора и правильной сортировки отходов.

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В акции может принять участие любое образовательное учреждение Тулы и Алексина. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Бумажного Бума», указав желаемую дату сбора в рамках периода для своего муниципалитета.

Правила экологического соревнования простые: образовательное учреждение назначает день сбора на своей территории, в который ученики, их родители и педагоги смогут принести бумажное вторсырье. Организаторы проекта сами взвесят и увезут макулатуру.

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По итогам будет составлен городской рейтинг участников, лидеров наградят в конце учебного полугодия. За сданный вес макулатуры учреждения получат финансовый эквивалент, который можно потратить на закупку канцтоваров, книг, техники, спортинвентаря, саженцев для озеленения территорий. А самые активные классы и ученики — грамоты и сувениры.

10 самых результативных учеников из Тулы и 5 из Алексина посетят Алексинскую бумажно-картонную фабрику, где познакомятся с технологическим процессом переработки макулатуры.

Подробности по телефону: 8-985-664-12-02.

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