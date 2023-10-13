В тульских школах усилят контроль за соблюдением санитарных требований

Фото пресс-службы правительства Тульской области

13 октября по поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель Дмитрий Миляев провел совещание по вопросам профилактики заболеваемости в образовательных учреждениях. В нем приняли участие их руководители и руководители органов местного самоуправления.

— Дети проводят в школах большую часть дня, поэтому руководители образовательных организаций несут ответственность не только за образовательный процесс и воспитание, но и за организацию режима питания, гигиены, проведение профилактических мероприятий. Наша задача сейчас — усилить взаимодействие между всеми ведомствами, задействованными в организации питания, чтобы свести к минимуму распространение инфекционных заболеваний, — сказал Дмитрий Миляев.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко рассказала об организации питания в школах. Все ученики начальных классов получают бесплатное горячее питание. В школах региона работают 530 пищеблоков, из них 300 — общего вида, в 45 питание привозят внешние поставщики.

На сайте каждой школы размещается график приема пищи, примерные двухнедельные и ежедневное меню, согласованные со специалистами Роспотребнадзора.

Для родителей работает горячая линия министерства образования Тульской области по организации питания школьников — 8 (4872) 24-53-43.

Заместитель директора департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Ольга Николаева доложила о работе по профилактике распространения инфекционных заболеваний в образовательных организациях.

В школах региона работают 844 медицинских кабинета. В них детям оказывают неотложную медицинскую помощь, а также проводят профилактическую работу, в том числе профосмотры и иммунизацию.

Министерство здравоохранения разработало алгоритм действий сотрудников образовательных организаций при выявлении инфекционных заболеваний у детей. Он предполагает своевременное выявление заболевших и их изоляцию, информирование заинтересованных лиц о выявленном случае.

Дмитрий Миляев поручил министерству образования региона, руководителям органов местного самоуправления и образовательных организаций усилить контроль за соблюдением требований санитарно-гигиенических норм.

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