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В тульских школах усилят контроль за соблюдением санитарных требований
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В тульских школах усилят контроль за соблюдением санитарных требований

Такое поручение дал Дмитрий Миляев.

13 октября по поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель Дмитрий Миляев провел совещание по вопросам профилактики заболеваемости в образовательных учреждениях. В нем приняли участие их руководители и руководители органов местного самоуправления.

— Дети проводят в школах большую часть дня, поэтому руководители образовательных организаций несут ответственность не только за образовательный процесс и воспитание, но и за организацию режима питания, гигиены, проведение профилактических мероприятий. Наша задача сейчас — усилить взаимодействие между всеми ведомствами, задействованными в организации питания, чтобы свести к минимуму распространение инфекционных заболеваний, — сказал Дмитрий Миляев.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко рассказала об организации питания в школах. Все ученики начальных классов получают бесплатное горячее питание. В школах региона работают 530 пищеблоков, из них 300 — общего вида, в 45 питание привозят внешние поставщики.

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На сайте каждой школы размещается график приема пищи, примерные двухнедельные и ежедневное меню, согласованные со специалистами Роспотребнадзора.

Для родителей работает горячая линия министерства образования Тульской области по организации питания школьников — 8 (4872) 24-53-43.

Заместитель директора департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Ольга Николаева доложила о работе по профилактике распространения инфекционных заболеваний в образовательных организациях.

В школах региона работают 844 медицинских кабинета. В них детям оказывают неотложную медицинскую помощь, а также проводят профилактическую работу, в том числе профосмотры и иммунизацию.

Министерство здравоохранения разработало алгоритм действий сотрудников образовательных организаций при выявлении инфекционных заболеваний у детей. Он предполагает своевременное выявление заболевших и их изоляцию, информирование заинтересованных лиц о выявленном случае.

Дмитрий Миляев поручил министерству образования региона, руководителям органов местного самоуправления и образовательных организаций усилить контроль за соблюдением требований санитарно-гигиенических норм.

 

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