В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Фото Дмитрия Дзюбина.

Ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 12 октября по территории Тульской области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности при порывистом ветре:

находясь на улице, обходите шаткие строения, избегайте деревьев и сооружений повышенного риска.

автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

по возможности избегайте нахождение на открытом воздухе.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».