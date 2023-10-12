В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 12 октября по территории Тульской области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности при порывистом ветре:
- находясь на улице, обходите шаткие строения, избегайте деревьев и сооружений повышенного риска.
- автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- по возможности избегайте нахождение на открытом воздухе.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».