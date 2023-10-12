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В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 12 октября по территории Тульской области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами  до 18 метров в секунду.

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Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности при порывистом ветре:

  • находясь на улице, обходите шаткие строения, избегайте деревьев и сооружений повышенного риска.
  • автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций; 
  • по возможности избегайте нахождение на открытом воздухе.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 13:09 +1
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