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На проспекте Ленина продолжается строительство велодорожки: фоторепортаж
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На проспекте Ленина продолжается строительство велодорожки: фоторепортаж

Редакция Myslo следит за ходом строительства велохайвея «‎Лев Толстой».

По состоянию на утро 11 октября готова лишь часть велодорожки, пролегающей параллельно проспекту Ленина.

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Оранжевые конусы и пластиковые заграждения стоят с краю асфальтированной поверхности. Проехаться по этому участку на велосипеде действительно можно.

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Но на пересечении с улицей Волнянского цельная велодорожка закончилась — начался щебень.

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На тротуаре то тут, то там можно встретить оставленные электросамокаты.

С другой стороны — строительный мусор. Что примечательно, после пересечения с улицей Волнянского работы не велись, а вот ближе к Южному рынку — кипели.

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Один из строителей подтвердил, что здесь будет пролегать часть велохайвея «‎Лев Толстой».

По информации городской администрации, велодорожку планируют сдать в 20-х числах октября.

Читайте по теме: Что происходит со строительством велохайвея в Туле? Репортаж Myslo

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Автор:
сегодня, в 10:20 +2
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