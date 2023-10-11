На проспекте Ленина продолжается строительство велодорожки: фоторепортаж

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По состоянию на утро 11 октября готова лишь часть велодорожки, пролегающей параллельно проспекту Ленина.

Оранжевые конусы и пластиковые заграждения стоят с краю асфальтированной поверхности. Проехаться по этому участку на велосипеде действительно можно.

Но на пересечении с улицей Волнянского цельная велодорожка закончилась — начался щебень.

На тротуаре то тут, то там можно встретить оставленные электросамокаты.

С другой стороны — строительный мусор. Что примечательно, после пересечения с улицей Волнянского работы не велись, а вот ближе к Южному рынку — кипели.

Один из строителей подтвердил, что здесь будет пролегать часть велохайвея «‎Лев Толстой».

По информации городской администрации, велодорожку планируют сдать в 20-х числах октября.

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