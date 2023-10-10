Мусорный скандал в Заречье: УК арендовала контейнерную площадку и предложила жителям платить за обслуживание

Контейнерная площадка, расположенная между домами № 10 и 12 по ул. Пузакова, оказалась предметом спора между жителями и управляющей компанией «Комфорт».

На днях коммунальщики сообщили жителям, что взяли контейнерную площадку в аренду у администрации Зареченского округа, поскольку она находится на муниципальной земле. В связи с этим жителям нужно будет платить каждый месяц по 9000 рублей с дома за право выносить мусор. Об этом одна из тулячек опубликовала пост в блогах на Myslo.

Состояние площадки вызывает массу нареканий:

Как пояснили в зареченской администрации, причиной для аренды стал тот факт, что обслуживанием этой площадки занимались сразу несколько УК и между ними часто возникали споры по поводу того, кто и когда её должен убирать. УК «Комфорт» решила взять эту обязанность на себя, а все финансовые расходы возложить на жителей.

– Если жители не находят на своей территории места для размещения контейнеров, УК обращается в администрацию с просьбой предоставить в аренду территорию для этих целей. Это нормальная практика, которая в Туле применяется уже лет восемь. Нахождение земельного участка в аренде у УК позволит ей заниматься уборкой площадки, нести полное бремя ответственности за нее и выставлять счета другим компаниям за то, что жители домов, которыми они управляют, выкидывают туда мусор, – пояснил руководитель зареченского терруправления Максим Щербаков.

Он уточнил, что именно УК была инициатором собрания в домах и предлагала принять новые условия работы. Полномочия администрации заканчиваются на предоставлении участка в аренду и контроле за его состоянием. Финансовые вопросы – это, опять же, инициатива управляющей компании.

Кстати, в минимальный перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общества имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г., входит обязанность по организации, включая создание и содержание, мест (площадок) накопления ТКО для удовлетворения бытовых потребностей жителей. Она лежит на управляющих компаниях.

То есть, решать финансовые вопросы с «коллегами по цеху» – это нормальная практика, а вот выставлять жителям дополнительные счета на оплату недопустимо, т. к. жители уже платят за это в рамках содержания жилья.

Руководители управляющей компании «Комфорт» не нашли в своём плотном графике времени на то, чтобы прокомментировать сложившуюся ситуацию.