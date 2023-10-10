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Тульские производители представили продукцию на международной выставке «Агропродмаш — 2023»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Тульские производители представили продукцию на международной выставке «Агропродмаш — 2023»

Рассказываем, кто участвует от нашего региона.

С 9 по 13 октября в Москве в ЦВК «Экспоцентр» проходит 28-я международная выставка оборудования, машин и технологий для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш — 2023». В этом году в ней участвует порядка 600 ведущих отечественных и зарубежных компаний.

Уникальность выставки заключается в том, что на ней демонстрируется оборудование для всех этапов производства: от подготовки сырья и ингредиентов до выпуска готового продукта, его упаковки, контроля качества, охлаждения, хранения и транспортировки.

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Тульскую область с индивидуальным стендом представляет ООО «ГРЭНТ» — изготовитель оборудования и изделий из нержавеющей стали. На коллективной экспозиции — ООО «Минишеф», ООО Конструкторское предприятие машиностроения «Альтекспак» и ООО «БПАК». Они презентуют посетителям брендированную упаковку с индивидуальным дизайном, фасовочное, упаковочное и вакуумное упаковочное, термоформовочное оборудование.

сегодня, в 18:25 0
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