Туляков приглашают на выставку современного искусства «Квартира №9»

Изображение предоставлено организаторами выставки.

С 14 по 22 октября в творческом пространстве «Девятка» (Тула, ул. 9 Мая, д. 1) будет работать выставка авторских работ «Квартира № 9». Ее экспозиция разместится на нескольких локациях, тематически оформленных под комнаты и другие помещения жилого дома.

Вниманию посетителей — просторная прихожая с расписной одеждой и разнообразными инсталляциями; гостиная, интерьер которой украшают керамические, деревянные и стеклянные статуэтки и стильные аксессуары; детская с ярким дизайном поп-арта и кухня, манящая разнообразием керамической посуды, изготовленной в различных техниках декоративно-прикладного творчества.

Гости увидят, как искусство проникает в самые обычные предметы быта.

Выставка будет работать с 14.00 до 20.00. Возрастная категория: 12+. Мероприятие платное.

